Εδώ και αρκετά χρόνια ο Νικόλαος Ντε Γκρες συμμετέχει ενεργά στις δράσεις της Axion Hellas και πλέον έχει σύμμαχο στην προσπάθειά του τη σύζυγό του, Χρυσή Βαρδινογιάννη, η οποία είχε πάντα έντονη φιλανθρωπική δράση. Μάλιστα, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Χρήστο Ζαμπούνη, η συγκεκριμένη μη κερδοσκοπική οργάνωση ήταν αυτή που τους έφερε πιο κοντά αμέσως μετά τον χωρισμό του Νικόλαου Ντε Γκρες με την Τατιάνα Μπλάτνικ.

Την περασμένη εβδομάδα η κόρη του Γιώργου Βαρδινογιάννη συνόδευσε τον σύζυγό της στα Διαπόνια νησιά (Ερεικούσα, Οθωνοί, Μαθράκι) και στους Παξούς. Οι 150 μόνιμοι κάτοικοι των Διαποντίων Νήσων, όλοι άνω των 50 ετών, έλαβαν φροντίδα από 9 διαφορετικές ειδικότητες της ιατρικής ομάδας της Axion Hellas, καλύπτοντας έτσι τις ανάγκες αυτών των μικρών αλλά ανθεκτικών κοινοτήτων που κρατούν ζωντανά τα ακριτικά μας νησιά.

Στους Παξούς, όπου ζουν περίπου 2.500 μόνιμοι κάτοικοι, ανάμεσά τους 500 παιδιά, η 19η αποστολή της Axion Hellas που αποτελεί μέλος της πλέον και η Χρυσή Βαρδινογιάννη, δεν περιορίστηκε μόνο ιατρικές υπηρεσίες από 22 διαφορετικές ειδικότητες, αλλά ανέπτυξε εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δράσεις. Με αυτόν τον τρόπο, η Axion Hellas έκανε μια σημαντική συνεισφορά αγάπης, εκτός από την υγεία αλλά και στην παιδεία και τον πολιτισμό της τοπικής κοινωνίας.

Βασικός σκοπός της Axion Hellas είναι να προσφέρει υπηρεσίες στην κοινωνία, ειδικά στις ευάλωτες ομάδες που ζουν σε απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές των Ελληνικών νησιών και της Ελληνικής ηπειρωτικής χώρας. Λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών και της απόστασης από τα μεγάλα αστικά κέντρα, οι περιοχές αυτές στερούνται εύκολης πρόσβασης σε βασικά αγαθά, όπως υπηρεσίες υγείας, της εκπαίδευσης, τις υποδομές και τις πολιτιστικές δραστηριότητες. Συνεπώς, στόχος της οργάνωσης είναι η βελτίωση, η προώθηση και η ανάπτυξη του πνευματικού, πολιτιστικού, επαγγελματικού και κοινωνικού επιπέδου της τοπικής ζωής.

«Κάθε φορά που συμμετέχω, αισθάνομαι ότι παίρνω περισσότερα απ’ όσα δίνω»

«Για εμένα η Axion Hellas είναι η απόδειξη ότι οι άνθρωποι από διαφορετικές διαδρομές και επαγγέλματα μπορούν να ενωθούν και να αλλάξουν ζωές. Κάθε φορά που συμμετέχω, αισθάνομαι ότι παίρνω περισσότερα απ’ όσα δίνω. Θα ήθελα να δω την Axion Hellas να φτάνει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, ώστε κανείς να μη νιώθει ξεχασμένος ή μόνος» λέει η Χρυσή Βαρδινογιάννη στο σύντομο βίντεο που ανάρτησε στη σελίδα του στο facebook ο δημοσιογράφος Ανδρέας Μέγγος, ο οποίος διατηρεί στενές σχέσεις με την οικογένεια του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου.

Χρυσή Βαρδινογιάννη- Νικόλαος Ντε Γκρες: Μια φιλία που οδηγήθηκε στα σκαλιά της εκκλησίας

Μπορεί ο Νικόλαος Ντε Γκρες να γνώριζε τη Χρυσή Βαρδινογιάννη από τα πολύ νεανικά της χρόνια, όμως οι δυο τους μπορεί να μην είχαν έρθει ποτέ κοντά αν δεν υπήρχε η Axion Hellas. Ήταν η περίοδος που εκείνη είχε μόλις χωρίσει από τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη: «Οι οικογένειες γνωρίζονται από τη δεκαετία του ’60» είχε πει ο Χρήστος Ζαμπούνης. «Πήγαινε η μία οικογένεια στις εκδηλώσεις της άλλης. Κάθε φορά που είχαν ένα κάλεσμα στην Ερμιόνη, ο Βαρδής και η Μαριάννα, ο Κωνσταντίνος και η Άννα Μαρία πήγαιναν εκεί. Υπήρξε, λοιπόν, μια στενή φιλική σχέση των δύο οικογενειών».