Αναμφισβήτητα η εμφάνιση που ξεχώρισε περισσότερο στον γάμο του Παύλου Βαρδινογιάννη και της Κατερίνας Μπιρμπίλη το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, ήταν της αδελφής του γαμπρού, Χρυσής Βαρδινογιάννη Ντε Γκρες.

Η 44χρονη κόρη του Γιώργου Βαρδινογιάννη και της Αγάπης Πολίτη, που οι ξένες ιστοσελίδες αποκαλούν πλέον Princess Chrisi, επέλεξε ένα γαλάζιο μάξι cape dress, μια ιδιαίτερα κομψή και ασφαλής επιλογή που αγαπούν ιδιαίτερα οι πιο διάσημες εστεμμένες της Ευρώπης, από την πριγκίπισσα Κάθριν μέχρι την πριγκίπισσα Σαρλίν του Μονακό.

Advertisement

Advertisement

Η Χρυσή Βαρδινογιάννη με τον ξαδελφό της, Γιάννη (Τζίγγερ) Βαρδινογιάννη.

Χρυσή Βαρδινογιάννη Ντε Γκρες: Το φόρεμα που έκανε τον γύρο του κόσμου

Η Χρυσή Βαρδινογιάννη Ντε Γκρες, που συνοδευόταν από την σύζυγό της, Νικόλαο και την πεθερά της Άννα Μαρία, επέλεξε δημιουργία από την καλοκαιρινή resort συλλογή του οίκου Markarian που έχει έδρα τη Νέα Υόρκη από το 2017 και έχει αποσπάσει πολλές φορές άκρως κολακευτικά σχόλια από την αμερικανική Vogue.

Η χειροποίητη δημιουργία Natasha powder blue cape gown, όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του οίκου, κοστίζει 3.790 δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες ενώ η σχεδιάστρια Αλεξάντρα Ο’ Νιλ, εκτός από τη Χρυσή Βαρδινογιάννη Ντε Γκρες, ντύνει πολλές διάσημες γυναίκες, από την πρώην Πρώτη Κυρία της Αμερικής, Τζιλ Μπάιντεν, την Κέιτ Χάντσον, την Κέρι Ουάσινγκτον, την Έμιλι Ραταϊκόφσκι, την Πριγιάνκα Τσόπρα και την Έμα Ρόμπερτς.