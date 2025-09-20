Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και σε στενό οικογενειακό κύκλο, ο Παύλος Βαρδινογιάννης και η Κατερίνα Μπιρμπίλη ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου στην εκκλησία της Αγίας Μαρίνας στην Εκάλη. Η οικογένεια Βαρδινογιάννη ήταν παρούσα σύσσωμη, ενώ η εκδήλωση ξεχώρισε για τη φινέτσα και την κομψότητα των λεπτομερειών.

Η νύφη εντυπωσίασε με ένα νυφικό του Χρήστου Κωσταρέλου, με ανοιχτή πλάτη, σκίσιμο στο μπροστινό μέρος και μακρύ πέπλο που ολοκλήρωνε το κομψό σύνολο.

Advertisement

Advertisement

Στον προαύλιο χώρο του ναού είχε στηθεί εντυπωσιακή πύλη με κόκκινα άνθη και ευκαλύπτους, η οποία στόλιζε και το αυτοκίνητο με το οποίο έφτασε η Κατερίνα Μπιρμπίλη.

Το ζευγάρι έφτασε στην εκκλησία συνοδευόμενο από τα παρανυφάκια, προκαλώντας χαμόγελα και παρατεταμένα χειροκροτήματα από τους καλεσμένους.

Μεταξύ των προσκεκλημένων ήταν η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Δημήτρης Θεοδωρίδης, η Δούκισσα Νομικού, καθώς και ο Νικόλαος Ντε Γκρες με τη μητέρα του, Άννα Μαρία.

Ο γαμπρός, Παύλος Βαρδινογιάννης, γιος του Γιώργου Βαρδινογιάννη και της Αγάπης Πολίτη, δραστηριοποιείται στον επιχειρηματικό χώρο και είναι γνωστός για την αγάπη του στα extreme sports, κυρίως το skydiving, έχοντας πραγματοποιήσει χιλιάδες άλματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η νύφη, Κατερίνα Μπιρμπίλη, προέρχεται από οικογένεια με ισχυρή παρουσία στον χώρο του πολιτισμού και της εκδοτικής δραστηριότητας. Είναι κόρη της συγγραφέως και εκδότριας Αναστασίας Παπαδημητρίου, συνιδιοκτήτριας του ιστορικού εκδοτικού οίκου «Άγκυρα», και συμμετέχει ενεργά στην πορεία του εκδοτικού, δίνοντας έμφαση στη σύνδεση του βιβλίου με τις ψηφιακές τάσεις.

Ο γάμος ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση, σηματοδοτώντας την αρχή ενός νέου κεφαλαίου για το ζευγάρι.