Business στο Ντουμπάι για την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου και τον Γιώργο Ασημακόπουλο. Η πρώτη μπορεί να έγινε viral από το dinner party στο φημισμένο εστιατόριο Salvaje, αλλά την επόμενη μέρα το «κακό» μάτι την καθήλωσε δύο μέρες στο κρεβάτι με στομαχική ίωση και υψηλό πυρετό.

Η 33χρονη -φρεσκοχωρισμένη- performer, μετά τις επιτυχημένες εμφανίσεις της την περσινή σεζόν στο Parfait, έχει δεχτεί προσέγγιση ώστε να λάβει μέρος σε αντίστοιχα μεγάλα shows του Ντουμπάι- η απόφαση βέβαια να αφήσεις τη χώρα σου, δεν είναι εύκολη, αλλά η κοσμοπολίτικη πόλη φαίνεται πως την έχει ήδη αγκαλιάσει θερμά.

Καμία αμφιβολία πάντως δεν φαίνεται να αντιμετωπίσει ο Γιώργος Ασημακόπουλος, ο οποίος τον τελευταίο καιρό περνάει όλο και περισσότερο χρόνο στα Εμιράτα, έχοντας πλέον στόχο να επεκτείνει και εκεί τις κτηματομεσιτικές του δραστηριότητες, στις οποίες έχει επιδοθεί με επιτυχία τα δυο τελευταία χρόνια στην Αθήνα.

Ρέμος- Αργυρός: Επιστροφή στο Ντουμπάι

To Μεγάλο Σάββατο, 11 Απριλίου, ο Αντώνης Ρέμος θα τραγουδήσει στο Nammos Dubai, έναν χρόνο περίπου μετά τη sold out εμφάνισή του στο Gal– απέναντι από το φημισμένο Burj Khalifa. Το περσινό Πάσχα στο Nammos του Πέτρου Στάθη είχε τραγουδήσει ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο οποίος με τη σειρά του δέχτηκε φέτος να εμφανιστεί στο Gal την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου.

Η επίσημη ανάρτηση για τη συναυλία του Κωνσταντίνου Αργυρού στο Ντουμπάι.

Όσο για τον Αντώνη Ρέμο, μπορεί φέτος να άλλαξε την απόφασή του και να μην έκανε τελικά το διάλειμμα που ήθελε από τη νυχτερινή Αθήνα, δεν είναι όμως καθόλου απίθανο αυτό να συμβεί την επόμενη σεζόν, καθώς ο ίδιος συνεχίζει πιστεύει ότι είναι καλό να απέχει για μία σεζόν.

Ένας από τους Έλληνες που επισκεπτόταν το Ντουμπάι ήδη από το 2010, πριν γίνει δηλαδή μόδα στους Έλληνες, ήταν ο Σάκης Ρουβάς, ο οποίος σήμερα, 5/1, κλείνει τα 54 του χρόνια. Ούτε ο ίδιος θα πίστευε ποτέ ότι σε αυτή την ηλικία θα τραγουδούσε ακόμα τα «μακαρόνια με κιμά» και το κοινό από κάτω, που αποτελείται πλέον και από τα παιδιά των παλιών του φαν, θα αντιδρούσε με τον ίδιο ενθουσιασμό.

Ο Σάκης Ρουβάς εμφανίζεται φέτος στο Enastron δίπλα στη Νατάσα Θεοδωρίδου.

Η περίπτωση του Σάκη Ρουβά, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς στα μέσα της περασμένης δεκαετίας, τόσο εκείνος, όσο και άλλα μεγάλα ονόματα, όπως η Άννα Βίσση, η Δέσποινα Βανδή και η Καίτη Γαρμπή έβλεπαν τις καριέρες τους να μην διανύουν την καλύτερή τους περίοδο, για να κάνουν τελικά όλοι τους μεγάλα comeback, που προέκυψαν από την απουσία ισοδύναμων διαδόχων και την άνοδο των μπουζουκιών εις βάρος των κλαμπ, με αποτέλεσμα οι νεαρές ηλικίες να προσφύγουν σε αυτού του είδους τη διασκέδαση, την οποία εμείς στην ηλικία τους απορρίπταμε.

Η Άννα Βίσση με τον Αντώνη Ρέμο.

(Εύκολο) Κουίζ: Ποια διάσημη Ελληνίδα τραγουδίστρια, έχει απαρνηθεί τον τελευταίο καιρό μερικούς από τους καλύτερούς της φίλους χωρίς να έχει τσακωθεί ποτέ μαζί τους- μάλιστα σε μία από αυτές, διαμήνυσε μέσω συνεργάτιδάς της όταν επισκέφτηκε το μαγαζί όπου εμφανίζεται, να μην προσπαθήσει καν να έρθει στο καμαρίνι της.