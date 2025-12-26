Ο Σάκης Ρουβάς εξέπληξε τους καλεσμένους και βρέθηκε on stage με τη Νατάσα Θεοδωρίδου τραγουδώντας κάποιες από τις μεγάλες του επιτυχίες! NDP

Με έναν χαρούμενο και άκρως χορευτικό τρόπο, ο Σάκης Ρουβάς επέλεξε να στείλει τις χριστουγεννιάτικες ευχές του στο κοινό του στα social media. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης εμφανίζεται σε βίντεο να χορεύει μαζί με την κόρη του, Αριάδνη, κερδίζοντας αμέσως τις εντυπώσεις.

Η χορογραφία σε λάτιν ρυθμούς ξεκινά με τον ίδιο τον Σάκη Ρουβά να δίνει τον ρυθμό, ενώ στη συνέχεια τη σκυτάλη παίρνει η Αριάδνη, αποδεικνύοντας πως το ταλέντο είναι οικογενειακή υπόθεση.

Advertisement

Advertisement

Τα σχόλια κάτω από το βίντεο ήταν δεκάδες και ιδιαίτερα κολακευτικά. Πολλοί χρήστες στάθηκαν στην εκπληκτική ομοιότητα πατέρα και κόρης, γράφοντας χαρακτηριστικά:

«Είναι σαν αντίγραφό σου», «Σάκη, είστε ολόιδιοι», «αυθεντική Ρουβίτσα κατ’ εικόνα».

Δεν έλειψαν και εκείνοι που αναφέρθηκαν στον ίδιο τον τραγουδιστή, τονίζοντας πως με τα χρόνια γίνεται όλο και καλύτερος, παρομοιάζοντάς τον με «παλιό, καλό κρασί». Παράλληλα, αρκετοί επαίνεσαν τον Σάκη Ρουβά για τη ζεστή και δεμένη σχέση που φαίνεται να έχει με την κόρη του, κάτι που, όπως σχολίασαν, αποτυπώνεται ξεκάθαρα στο βίντεο.