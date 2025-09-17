Για δεύτερη μέρα η Κατερίνα Καινούργιου κατάφερε να κρατηθεί στην κορυφή με 14,2% στο δυναμικό κοινό και τη Φαίη Σκορδά να ακολουθεί με 9,8%. Ο Γιώργος Λιάγκας ισοφάρισε στην τρίτη θέση με το δίδυμο Χατζίδου- Παύλου (9,5%), που ήταν και η μόνη πρωινή εκπομπή που κατάφερε να ανεβάσει τα ποσοστά της σε σχέση με την πρεμιέρα μαζί με το Happy Day που έκανε μέσο όρο 19,9% στο δυναμικρό κοινό.

Στο σύνολο κοινού όμως τα δεδομένα άλλαξαν, αφού το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 ανέβηκε στο 14,6%, τη «Super Κατερίνα» να ακολουθεί με 13,2% και το Buongiorno να μένει στο 12,6%. Την πρωτιά στη ζώνη όμως πήραν οι «Αταίριαστοι» με 15,1%.

Απογοητευτικά ποσοστά για το «Καλημέρα Ελλάδα» με τον Πέτρο Στάθη και την Άννα Λιβαθυνού που βρέθηκε στο δυναμικό κοινό πιο κάτω και από την «Ώρα Ελλάδος» του Open που σημείωσε 7,1%

Ο Πέτρος Κουσουλός στον ΑΝΤ1 σημείωσε και πάλι καλύτερη επίδοση από τη Ζήνα Κουτσελίνη στο δυναμικό κοινό (12,2% και 8,3% αντίστοιχα) ενώ στο σύνολο η διαφορά ήταν ακόμα μεγαλύτερη (13,9% και 7,7% αντίστοιχα).

Η πολλή συζήτηση γύρω από το «Όπου υπάρχει Ελλάδα» φαίνεται πως απέδωσε τηλεοπτικούς καρπούς αφού η εκπομπή του Γιάννη Τσιμιτσέλη (πλέον) ανέβηκε στο 8,5% (9,7% στο σύνολο), δίνοντας μια μικρή ώθηση στον Κώστα Τσουρό (5,8%), ενώ η Τατιάνα Στεφανίδου παρέμεινε στο 2,5%.

Στην prime time ζώνη η «Φάρμα» του Star έκανε διπλάσια νούμερα από το Exathlon του ΣΚΑΪ στο δυναμικό κοινό (11% και 5,3% αντίστοιχα), γεγονός που μόνο προβληματισμό μπορεί να έχει ως συνέπεια για το μέλλον του Survivor στο δεύτερο μισό της σεζόν.