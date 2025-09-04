Αν και τα τελευταία χρόνια κάθε πρωί βρισκόταν δίπλα στη Φαίη Σκορδά, φέτος θα συνεργαστεί τηλεοπτικά με τη Ναταλία Γερμανού. Ο λόγος για τον περιζήτητο hair stylist, Βασίλη Μπουλούμπαση, ο οποίος αποφάσισε να αποχωρήσει από το Buongiono του Mega με προορισμό τον Alpha.

Ο διάσημος κομμωτής, που στο παρελθόν έχει συνεργαστεί με την Ελένη Μενεγάκη, τη Νατάσα Θεοδωρίδου, την Καίτη Γαρμπή, τον Νίκο Κοκλώνη, τον Γιώργο Σαμπάνη, και τη Δέσποινα Βανδή, φρόντισε μάλιστα να αποχαιρετήσει τρυφερά τη Φαίη Σκορδά γράφοντας μεταξύ άλλων «Φαίη μου σε αγαπώ πολύ και ότι με χρειαστείς πάντα θα είμαι δίπλα σου γιατί αξίζεις πολλά».

Η γνωριμία του Βασίλη Μπουλούμπαση με τη Ναταλία Γερμανού μετράει πολλά χρόνια, και μάλιστα την έχει χτενίσει πολλές φορές σε φωτογραφήσεις της.

Πριν από λίγους μήνες, μάλιστα, ο Βασίλης Μπουλούμπασης είχε μιλήσει στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού για τη γνωριμία του με το μοντέλο της Victoria’s Secret, Ανθή Φακιδάρη, την εποχή που εκείνος χτένιζε την Ελένη Μενεγάκη.

Γιατί προτίμησε τη Ναταλία Γερμανού

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, ο Βασίλης Μπουλούμπασης αποχώρησε από την εκπομπή της Φαίης Σκορδά με προορισμό το «Καλύτερα δε γίνεται» της Ναταλίας Γερμανού επειδή πιεζόταν πολύ από το καθημερινό πολύ πρωινό ξύπνημα, ειδικά τις μέρες που είχε πολύωρα γυρίσματα για το The Chase αφού συνεχίζει κανονικά τη συνεργασία του με τη Μαρία Μπεκατώρου. «Ήταν μια πολύ δύσκολη απόφαση για τον Βασίλη γιατί λατρεύει τη Φαίη. Δύο χρόνια στον ΣΚΑΪ και έναν χρόνο στο Mega, μόνο καλά έχει να θυμάται από εκείνη» λέει πρόσωπο από το περιβάλλον του.

Πριν από λίγες εβδομάδες μάλιστα, ο Βασίλης Μπουλούμπασης είχε επιμεληθεί το hair look της, κουμπάρας της Ναταλίας Γερμανού, Άννας Βίσση, στο Κάπρι.

«Στη δουλειά δεν είναι όλα ρόδινα» είχε παραδεχτεί σε συνέντευξή του στο Happy Day ο νέος συνεργάτης της Ναταλίας Γερμανού. «Υπάρχουν καταστάσεις με ανθρώπους που έχω συνεργαστεί για πάρα πολλά χρόνια που δεν άκουσα αυτό που ήθελα να ακούσω. Νιώθω ότι μία εκπομπή δεν βασίζεται σε έναν παρουσιαστή ή μία παρουσιάστρια που τυχαίνει να είναι γνωστή, γιατί αυτοί εκτίθενται. Μία εκπομπή ανήκει σε όλο το σύνολο που δουλεύει γι’ αυτή την εκπομπή. Νιώθω αχαριστία από κάποιους επώνυμους ανθρώπους και κάποιες συμπεριφορές που έχω δει από ανθρώπους που δουλεύουν γι’ αυτή την εκπομπή. Είναι απότομες, με αγένεια, όλοι άνθρωποι είμαστε».

Γιώργος Καλφαμανώλης, Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, Δέσποινα Βανδή, Βασίλης Μπουλούμπασης.

Και συνέχιζε λέγοντας: «Αν αρχίσεις να μου συμπεριφέρεσαι άσχημα, γιατί εγώ δε συμπεριφέρομαι άσχημα γενικώς, εκεί θα λήξω τη συνεργασία. Δεν μου αρέσει όταν είμαι με μια παρουσιάστρια για πάρα πολλά χρόνια, να βάζει λόγια σε μια άλλη. Δεν μπορείς να πεις ότι σταμάτησα τον Μπουλούμπαση γιατί δεν μου άρεσε, επειδή ήταν δική σου επιλογή. Ήταν δική σου επιλογή να τον έχεις 5-10 χρόνια. Ξαφνικά στα πέντε χρόνια δεν σου άρεσε;».

