Νικητής ο ALPHA στην πρωινή ανάμετρηση του Σαββάτου, με τον Νίκο Μάνεση να διατηρεί τις υψηλές επιδόσεις του (16,1%) στο κοινό 18-54 και τη Σίσσυ Χρηστίδου να ακολουθεί με 11%. Μόλις 6,9% στο δυναμικό κοινό (7,2%) για την Κατερίνα Καραβάτου- η εκπομπή άγγιξε το 10% σε δύο μόνο τέταρτα- και 3,9% για το δίδυμο Κωνσταντάρα Μαλέσκου.

Άνοδος για τη Ναταλία Γερμανού- 13,5%, στο 5,3% το δίδυμο Λαζάρου-Πανόπουλου και 1,8% για το «ΕΔΩ ΤV» του OPEN (3,4% στο σύνολο).

ΟΙ επιδόσεις της prime time ζώνης

Το τηλεπαιχνίδι της Έλλης Κοκκίνου στον ΑΝΤ1 έκανε μέσο όρο 6,2% ενώ το The Wall του ΣΚΑΪ αρκέστηκε στο 5,4%. Η -πεντάωρη- πρεμιέρα του J2US στο OPEN πλησίασε το 9% στο δυναμικό κοινό, καταγράφοντας διψήφια ποσοστά από τις 11 μέχρι τις 12, αγγίζοντας το 12,3%. Στο σύνολο κοινού τα πήγε καλύτερα με διψήφιο μέσο όρο φτάνοντας το 13,1%.

Αίσθηση προκάλεσε τη ξαφνική απουσία της Μαρίας Ιωαννίδου, που επρόκειτο να τραγουδήσει με τον Στάθη Αγγελόπουλο, αλλά τελευταία στιγμή αντικαταστάθηκε από τη Χαρά Τσιώλη, ενώ τελικά δεν εμφανίστηκε ποτέ ούτε ο Ανδρέας Μικρούτσικος που σκόπευε να αντικαταστήσει τη guest Μαρία Μπακοδήμου, η οποία ταλαιπωρείται από ίωση με αποτέλεσμα να πατώσουν και τα γυρίσματα του παιχνιδιού «Ο πιο αδύναμος κρίκος».

Η Modern Cinderella δυσκολεύτηκε αρκετά στα νέα της καθήκοντα ως παρουσιάστρια των backstage (μαζί με τον Τρύφωνα Σαμαρά) ενώ στις δηλώσεις της στις κάμερες τα έβαλε με τα «σκληρά» και «κίτρινα» πρωινάδικα.

Η δουλειά του Νίκου Κοκλώνη ήταν από την αρχή αρκετά δύσκολη, καθώς η πρεμιέρα του J2US παρουσίασε αρκετά τεχνικά προβλήματα- κυρίως με τον ήχο- αφού το πλατό φτιάχτηκε από την αρχή σε χρόνο- ρεκόρ και δεν υπήρξε χρόνος για πρόβες- τρία ζευγάρια μάλιστα προέκυψαν μετά την Πέμπτη.