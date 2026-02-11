Απόψε, Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου στις 21:00, ξεκινά ο Α’ Ημιτελικός του «Sing for Greece 2026», της διαδικασίας επιλογής του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026. Στον πρώτο από τους δύο ημιτελικούς, 14 τραγούδια παίζουν για 7 θέσεις στον μεγάλο τελικό μόνο με την ψήφο του κοινού θα κριθεί η πρόκριση.

Η ψηφοφορία είναι ανοιχτή σε όλους και το κοινό θα αποφασίσει ποια 7 τραγούδια θα συνεχίσουν στον μεγάλο Τελικό της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου. Εκεί, ο νικητής θα προκύψει από συνδυασμένη ψηφοφορία: 50 % από το κοινό, 25 % από ελληνική κριτική επιτροπή και 25 % από διεθνή επιτροπή.

Η διαδικασία ψηφοφορίας περιλαμβάνει:

SMS στον ειδικό αριθμό (με έως 10 ψήφους ανά αριθμό), με χρέωση: 0,68€ ανά SMS (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας).



online ψήφο μέσα από την επίσημη πλατφόρμα, διαθέσιμη και εκτός Ελλάδας για πρώτη φορά.



Εξυπηρέτηση: Για οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, μπορείτε να καλέσετε τη γραμμή βοήθειας στο 210 947 2166.

Στον αποψινό Α’ Ημιτελικό συμμετέχουν, με σειρά εμφάνισης:



Alexandra Sieti – The Other Side

THE Astrolabe – Drop It

Desi G – Aphrodite

Akylas – Ferto

Evangelia – Paréa

Παναγιώτης Τσακαλάκος – 2nd Chance

Niya – Slipping Away

Marseaux – Χάνομαι

Rosanna Mailan – Άλμα

STEFI – Europa

Revery – The Songwriter

Dinamiss – Chaos

STYLIANOS – YOU & I

και Spheyiaa – Χίλια Κομμάτια.

Ένα από τα μεγάλα φαβορί του κοινού είναι το «Ferto» του Akylas, το οποίο έχει ήδη προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στο διαδίκτυο και στις ψηφοφορίες των eurofans.

