Πολλές αντιδράσεις έχει ξεσηκώσει στην Κύπρο η πρεμιέρα του κλιπ του τραγουδιού Jalla της Αντιγόνης Μπάξτον που θα εκπροσωπήσει τη χώρα στον 70ό διαγωνισμό της Eurovision τον Μάιο στην Αυστρία.

Γνωστές προσωπικότητες του νησιού από διαφορετικούς επαγγελματικούς και κοινωνικούς χώρους υπέγραψαν κοινή επιστολή προς το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου (ΡΙΚ), ζητώντας την απόσυρση τόσο του τραγουδιού όσο και του κλιπ.

Οι υπογράφοντες υποστηρίζουν ότι η αισθητική του κλιπ «δεν αποτυπώνει επαρκώς τις παραδόσεις και την πολιτιστική εικόνα της Κύπρου» και κάνουν λόγο για «προσβλητική» ή και «ταπεινωτική» παρουσίαση της χώρας στη Eurovision.

Παράλληλα, ζητούν να δημοσιοποιηθούν στοιχεία για το κόστος παραγωγής του project, τη διαδικασία επιλογής του τραγουδιού και τα πρόσωπα που ενέκριναν τη συμμετοχή.

Οι αντιδράσεις αυτές που εξανάγκασαν τον διευθυντή του ΡΙΚ, Θανάση Τσώκο να τοποθετηθεί δημόσια:

Η ανακοίνωση του Θανάση Τσώκου

To ΡΙΚ δεν συμμερίζεται την όποια σύγκριση εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα σε μουσεία όπως το Λούβρο ή την Στοκχόλμη με τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision που στόχο έχει να ενώσει.

Σημειώνει επίσης ότι η εν λόγω συμμετοχή και το υπό αναφορά κλιπ έχουν τύχει θερμής και θετικής αποδοχής διαδικτυακά, ενώ όλες οι αντιδράσεις από ειδικούς και φίλους του διαγωνισμού σε πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης όπως το YouTube είναι στην ολότητα τους θετικές.

Η Αντιγόνη Μπάξτον θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Eurovision με απευθείας ανάθεση από το ΡΙΚ.

Η δε συντριπτική πλειοψηφία των εν λόγω αντιδράσεων και σχολιασμών, που εύκολα μπορούν να ανευρεθούν εξάρει το γεγονός ότι στο κλιπ παρουσιάζεται η αντίθεση μεταξύ της παραδοσιακής και της μοντέρνας Κύπρου καθώς και ηχόχρωμα και ύφος μουσικής με έθνικ στοιχεία από τον τόπο και την Μεσόγειο εν γένει.

Ο διαγωνισμός, που φέτος συμπληρώνει 70 χρόνια, δεν σχετίζεται με την Προεδρία που η χώρα μας έχει αναλάβει και που η δημόσια Ραδιοτηλεόραση στηρίζει ποικιλοτρόπως. Πρόκειται για γιορτή που ενώνει μέσω της μουσικής, εξού και η συντριπτική πλειοψηφία των χωρών στέλνουν πολύ συχνά τραγούδια που χαρακτηρίζονται για τη διασκέδαση που προσφέρουν τόσο στις δεκάδες χιλιάδες που βρίσκονται στο στάδιο στους ημιτελικούς και τον τελικό, όσο και στις δεκάδες εκατομμύρια τηλεθεατές ανά τον κόσμο.

«Ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision κατάφερε να ενώσει την Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο»

Αυτό επιχειρεί και η φετινή συμμετοχή της Κύπρου με μια εκπρόσωπο της Διασποράς. Οι Κύπριοι της Διασποράς δικαίως χαρακτηρίζονται για την αγάπη που συνεχίζουν να τρέφουν για τις παραδόσεις και τα έθιμα μας. Παραδόσεις, έθιμα και τοπία ή πραγματικότητες της σημερινής κυπριακής κοινωνίας που στο ύφος του τραγουδιού παρουσιάστηκαν με τη μοντέρνα ματιά ενός διακεκριμένου σκηνοθέτη στο κλιπ που συνοδεύει το τραγούδι.

Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι οι όποιες σκηνές δεν ακολουθούσαν τις αρχές οδικής ασφάλειας αφαιρέθηκαν από το κλιπ, το οποίο θα αναρτηθεί εκ νέου από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης που είναι και ο οργανωτής του διαγωνισμού.

Ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision κατάφερε να ενώσει την Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και συνεχίζει 70 χρόνια μετά να συμβάλλει στην αποδοχή όλων χωρίς διακρίσεις μέσω μιας γιορτής που στόχο έχει ακριβώς να γιορτάσει τη διαφορετικότητα και να κτίσει γέφυρες ανάμεσα σε λαούς και πολίτες. Σε αυτή λοιπόν τη γιορτή θα συμμετέχει η Κύπρος με μια μοντέρνα σκηνική παρουσία και με επαγγελματισμό, όπως πράττει εδώ και χρόνια.