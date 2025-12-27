Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε στο Παρίσι, στο πλατό της εκπομπής La Chanson Secrète («Μυστικό Τραγούδι»), που παρουσιάζει ο Νίκος Αλιάγας. Ο δημοφιλής παρουσιαστής βρέθηκε στο επίκεντρο μιας απρόσμενης έκπληξης, όταν ο Αντώνης Ρέμος εμφανίστηκε ζωντανά στο σόου του, χωρίς ο ίδιος να το γνωρίζει.

Story από τον προσωπικό λογαριασμό του Νίκου Αλιάγα στο Instagram

Ο κορυφαίος Έλληνας τραγουδιστής ταξίδεψε ειδικά για την περίσταση και ερμήνευσε το «Δευτέρα», ένα τραγούδι με ιδιαίτερη συναισθηματική σημασία για τον Νίκο Αλιάγα, προκαλώντας έντονη φόρτιση και εμφανή συγκίνηση στο στούντιο.

Η στιγμή μετατράπηκε σε ένα δυνατό συναισθηματικό ταξίδι γεμάτο Ελλάδα, μνήμες, οικογένεια και ρίζες, με τον Αλιάγα να μιλά για «σοκ συναισθημάτων» και να ευχαριστεί δημόσια τον Αντώνη Ρέμο για την τιμή και την αγάπη.