Επιστροφή στα υψηλά νούμερα για το Happy Day, που κέρδισε τη μάχη της πρωινής ζώνης με 19,9%. Για τη δεύτερη θέση έδωσε μάχη ο ΣΚΑΪ (13,8%) με το MEGA (13,7%) αλλά και το OPEN καθώς το δίδυμο Νιφλή- Κολοκυθά σημείωσε 13,4% στο δυναμικό κοινό. Πολύ χαμηλά το «Καλημέρα Ελλάδα» με 5,2%.

Στη σύνεχεια πρώτη το νήμα έκοψε η Κατερίνα Καινούργιου με 16,9% (η εκπομπή άγγιξε το 23,1%) ενώ οι Αταίριαστοι πήραν το… αργυρό μετάλλιο με 13,7% για να ακολουθήσει ο Γιώργος Λιάγκας με 12,3%, έχοντας πάρει το πιο χαμηλό lead in από τους αντιπάλους του.

Στα μονοψήφια νούμερα παρέμεινε η Φαίη Σκορδά (9,4%) αλλά και το δίδυμο Χατζίδου- Παύλου (6,3%) που δυσκολεύεται πολύ φέτος παρά την καλή πορεία του Master Chef που έδινε ώθηση στην εκπομπή τις προηγούμενες χρονιές. Απαισιόδοξα τα πράγματα και για το δίδυμο Σεργουλόπουλου- Μελιτά (2,5%).

Πολύ υψηλή επίδοση για τα δεδομένα της ΕΡΤ1 είχε το «Στούντιο 4» με 9% στο δυναμικό κοινό. Όσο για τον Α’ ημιτελικό του Sing for Greece, σημείωσε 15,2% στο δυναμικό κοινό, ενώ η κλήρωση που ακολούθησε κέρδισε το 14,5% του κοινού 18-54. Ακόμα καλύτερα νούμερα σημείωσε στο κοινό 15-34 (19,9%).

(Βαρύ)χειμωνιάτικα νούμερα για Τσουρό, Κιούση και Real View

Πολύ χαμηλά νούμερα για τον Κώστα Τσουρό: 1,1% στο δυναμικό κοινό και 2,9% στο σύνολο κοινού. Πλήρως απαξιωμένο και το 5Χ5 με μόλις 3,2%. Το τηλεπαιχνίδι αποχαιρετάει το κοινό οριστικά στα τέλη του μήνα.

Την πιο χαμηλή του επίδοση έκανε από την ημέρα της πρεμιέρας του το Real View: 0,7% στο δυναμικό κοινό και 0,8% στο σύνολο.

Ακριβώς απέναντι, ο Λάκης Λαζόπουλος έχασε και εκείνος πόντους από την ΕΡΤ1 (11,5%) μια ανάσα πάνω από το Master Chef (11,4%). Ο «Άγιος Έρωτας» σημείωσε μικρότερες απώλειες στο κοινό 18-54, αλλά διατήρησε τα νούμερά του στο σύνολο (20,2%).