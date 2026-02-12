Λίγο μετά τα μεσάνυχτα ολοκληρώθηκε ο 1ος Ημιτελικός του Sing for Greece που μεταδόθηκε σε ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ1. Ο πραγματικός νικητής της βραδιάς ήταν τα χιουμοριστικά εισαγωγικά βίντεο των τραγουδιών από τον «δικό μας άνθρωπο» Γιώργο Καπουτζίδη, την εκθαμβωτική Μπέττυ Μαγγίρα και τη συγκινητικά αυτοσαρκαστική Κατερίνα Βρανά.

H τριάδα των παρουσιαστών του Sing for Greece.

Φωκάς Ευαγγελινός: Ο «αδικημένος» του Sing for Greece

Δεν ήταν λίγα αρνητικά σχόλια για τον Φωκά Ευαγγελινό από τους… φωτεινούς παντογνώστες του Χ. Ο καταξιωμένος χορογράφος είχε το πιο δύσκολο έργο καθώς έπρεπε να κρατήσει τις ισορροπίες ανάμεσα στους καλλιτέχνες ώστε να μη φανεί ότι προωθούνται κάποιοι περισσότερο. Λεπτομέρεια: Τα act τα έστησαν οι ίδιοι οι διαγωνιζόμενοι σε συνεργασία με την ομάδα του Φωκά.

Στις καλύτερες στιγμές της βραδιάς η επιλογή της Κλαυδίας να ερμηνεύσει το τραγούδι της Κλεοπάτρας, «Όλου του κόσμου η ελπίδα», τόσο γιατί ήταν από τις καλύτερες εμφανίσεις της Ελλάδας στη Eurovision, όσο και για το μήνυμα των στίχων.

Η Κλαυδία στον ημιτελικό του Sing for Greece.

Εντύπωση προκάλεσε σε αρκετούς ο αποκλεισμός από τον τελικό των Dinamiss καθώς οι περισσότεροι θεωρούσαν σίγουρη την πρόκρισή τους αλλά και η αδύναμη ερμηνεία της, συμπαθέστατης, κατά τ’ άλλα Evangelia, που τη «νίκησαν» τα ίδια της τα φωνητικά.

Οι Dinamiss στο Sing for Greece.

Οι ξεκαρδιστικές αυθόρμητες ατάκες της Marseaux που θεωρεί ότι τα μπάνια έχουν νεροχύτη και όχι νιπτήρα για να μοιραστεί στη συνέχεια με όλη τη χώρα ότι «από το άγχος κατούρησα 8 φορές» έμοιαζαν σαν να είχαν βγει από τις σειρές του Καπουτζίδη.

Όσο για το εκτόπισμα του Ακύλα είναι πραγματικά αξιοσημείωτο- ακόμα και χωρίς το χειλόφωνο που ήθελε αλλά του είπαν ότι δεν είναι «ασφαλές», κατάφερε να ξεχωρίσει με άνεση. Μάλιστα σε αντίθεση με την, επίσης χαρισματική Μαρίνα Σάττι, που ενώ είχε κερδίσει ανάλογο virality είχε δυσκολέψει σε πολλά επίπεδα τους συνεργάτες της από την αρχή μέχρι και το τέλος, καταφέρνοντας στο τέλος να σαμποτάρει η ίδια την εμφάνισή της και να μείνει εκτός δεκάδας.