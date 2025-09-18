Τρίτη μέρα πρωτιάς για την Κατερίνα Καινούργιου τόσο στο δυναμικό κοινό (14,9%) όσο και στην κατηγορία που έχει το μεγάλυτερο εμπορικό ενδιαφέρον στη συγκεκριμένη ζώνη: Τις γυναίκες 25-44 που της χάρισαν 16,7% όπως δείχνουν οι πίνακες με τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης.

Ακόμα πιο ψηλά κινήθηκε στο -πολύ περιορισμένο- γκρουπ νεαρών γυναικών 15-24 που έδωσαν στη «Super Κατερίνα» το πιο υψηλό ποσοστό που καταγράφηκε χτες στην πρωινή ζώνη (42,5%).

Advertisement

Advertisement

Στα καθαρά νούμερα, το «Πρωινό» του Γιώργου Λιάγκα βγήκε δεύτερο – κάτω από τους «Αταίραστους»– το σύνολο του κοινού με 16,8% (191.000 τηλεθεατές) και επίσης δεύτερο στο δυναμικό κοινό με 12,9%. Η εκπομπή ξεκίνησε χτες στις 9:08, δέκα λεπτά νωρίτερα από το Buongiorno της Φαίης Σκορδά που αρκέστηκε στην τρίτη θέση στο δυναμικό κοινό (9,5%) και στην τέταρτη στο σύνολο (10,6%).

Το πρώτο συμπέρασμα που μπορεί να εξάγει κανείς είναι ότι η μετακίνηση του Γιώργου Λιάγκα, φαίνεται πως «λαβώνει» την εκπομπή της Φαίης Σκορδά που αν και η ίδια θεωρείται πολύ επιδραστική στις γυναίκες, η εκπομπή της σημειώνει χαμηλότερα ποσοστά από το «Πρωινό»: Στις γυναίκες 25-44 το Buongiorno κατέγραψε 8,7% και το «Πρωινό» 12,9%.

Σύμφωνα με τα καθαρά νούμερα, η Φαίοη Σκορδά πήγε καλύτερα στους άντρες 15-44 με 17,3%, προφανώς λόγω της σαρωτικής παρουσίας του Ανδρέα Μικρούτσικου- στη συγκεκριμένη κατηγορία η πρωτιά πήγε στους «Αταίριαστους» με 22%.

Καθαρά νούμερα τηλεθέασης: Τι «πούλησε» περισσότερο στις σκαλέτες των πρωινών εκπομπών

Στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, το peak έγινε στη συνέντευξη του Στέλιου Κυμπουρόπουλου που άγγιξε (τηλεθέαση λεπτού) το 22,6% στο δυναμικό κοινό.

Στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1, μεγαλύτερη απήχηση είχε το θέμα με τη Δέσποινα Βανδή που αναζητά χώρο για το e-shop που ετοιμάζει με την κόρη της Μελίνα (16,9%).

Το κοινό της Φαίης Σκορδά προτίμησε περισσότερο το θέμα με τις επιθέσεις που δέχτηκαν τρεις γυναίκες στο Αιγάλεω (13,2%).

Στο Breakfast @Star το υψηλότερο ποσοστό ήταν το 12,6% και σημειώθηκε στον σχολιασμό του multi video της ημέρας.