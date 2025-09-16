Μία ευχάριστη έκπληξη περίμενε την Κατερίνα Καινούργιου και τον Alpha το πρωί της Τρίτης, αφού οι πίνακες τηλεθέασης την έφεραν στην πρώτη θέση τόσο στο δυναμικό κοινό (18,9%) όσο και στο σύνολο κοινού (15,4%).
Η εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου άγγιξε μάλιστα το 23,9% στην ενότητα της ψυχαγωγίας και κινήθηκε πάνω από το 20% σε αρκετά τέταρτα.
Νωρίτερα, το Happy Day είχε σημειώσει 15,1% στο κοινό 18-54, το νέο «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1 12%. Στο σύνολο κοινού την πρωτιά πήρε το δίδυμο Χασαπόπουλου- Βούλγαρη με 17,5%.
Ο Γιώργος Λιάγκας, που ξεκινάει πλέον στις 9 το πρωί, μία ώρα δηλαδή πριν από την Κατερίνα Καινούργιου, σημείωσε 14,4% στο δυναμικό και 15% στο σύνολο κοινού, ενώ η Φαίη Σκορδά είπε Buongiorno στη νέα σεζόν με 14,1% και 11,9% αντίστοιχα.
Το δίδυμο Χατζίδου- Παύλου πήρε ένα… ελαφρύ Breakfast με 6,3% στο δυναμικό κοινό και και 6,3% στο σύνολο.
Εκτός από την Κατερίνα Καινούργιου, με το δεξί μπήκε και ο φίλος της Πέτρος Κουσουλός, αφού οι «Αποκαλύψεις» του σημείωσαν 11,5% στο κοινό 18-54 αφήνοντας πίσω την «άσπονδη φίλη» του Ζήνα Κουτσελίνη με 8,8%. Στο σύνολο η διαφορά ήταν ακόμα μεγαλύτερη (13,9% και 7,8% αντίστοιχα).
Πρεμιέρα έκανε και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης με το «Όπου υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ, μια επιλογή που προκάλεσε την οργή της ΕΣΗΕΑ. Η εκπομπή ξεκίνησε με 5,5% και έπεσε μέχρι το 2% στο δυναμικό κοινό.
Στη συνέχεια ο Κώστας Τσουρός έμεινε στο 2,5% και η Τατιάνα Στεφανίδου στο 2,4%, ποσοστά που μόνο αμηχανία φέρνουν στο κανάλι του Φαλήρου.