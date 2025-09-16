Η Κατερίνα Καινούργιου με την ομάδα της.

Μία ευχάριστη έκπληξη περίμενε την Κατερίνα Καινούργιου και τον Alpha το πρωί της Τρίτης, αφού οι πίνακες τηλεθέασης την έφεραν στην πρώτη θέση τόσο στο δυναμικό κοινό (18,9%) όσο και στο σύνολο κοινού (15,4%).

Η εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου άγγιξε μάλιστα το 23,9% στην ενότητα της ψυχαγωγίας και κινήθηκε πάνω από το 20% σε αρκετά τέταρτα.

Νωρίτερα, το Happy Day είχε σημειώσει 15,1% στο κοινό 18-54, το νέο «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1 12%. Στο σύνολο κοινού την πρωτιά πήρε το δίδυμο Χασαπόπουλου- Βούλγαρη με 17,5%.

Ο Γιώργος Λιάγκας, που ξεκινάει πλέον στις 9 το πρωί, μία ώρα δηλαδή πριν από την Κατερίνα Καινούργιου, σημείωσε 14,4% στο δυναμικό και 15% στο σύνολο κοινού, ενώ η Φαίη Σκορδά είπε Buongiorno στη νέα σεζόν με 14,1% και 11,9% αντίστοιχα.

Το δίδυμο Χατζίδου- Παύλου πήρε ένα… ελαφρύ Breakfast με 6,3% στο δυναμικό κοινό και και 6,3% στο σύνολο.

Εκτός από την Κατερίνα Καινούργιου, με το δεξί μπήκε και ο φίλος της Πέτρος Κουσουλός, αφού οι «Αποκαλύψεις» του σημείωσαν 11,5% στο κοινό 18-54 αφήνοντας πίσω την «άσπονδη φίλη» του Ζήνα Κουτσελίνη με 8,8%. Στο σύνολο η διαφορά ήταν ακόμα μεγαλύτερη (13,9% και 7,8% αντίστοιχα).

Πρεμιέρα έκανε και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης με το «Όπου υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ, μια επιλογή που προκάλεσε την οργή της ΕΣΗΕΑ. Η εκπομπή ξεκίνησε με 5,5% και έπεσε μέχρι το 2% στο δυναμικό κοινό.

Στη συνέχεια ο Κώστας Τσουρός έμεινε στο 2,5% και η Τατιάνα Στεφανίδου στο 2,4%, ποσοστά που μόνο αμηχανία φέρνουν στο κανάλι του Φαλήρου.