Ο Γιώργος Λιάγκας και η Κατερίνα Καινούργιου έκαναν πρεμιέρα το πρωί της Δευτέρας.

«Καλημέρα Ελλάδα» είπε για πρώτη φορά ο Παναγιώτης Στάθης με την Άννα Λιβαθυνού. «Θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε στον τίτλο της εκπομπής που είναι πολύ βαρύς» τόνισε ο πρώτος ενώ λίγο μετά συνδέθηκαν ζωντανά τον Γιώργο Παπαδάκη που τους έδωσε συγκινημένος τις ευχές του για την πρεμιέρα.

Advertisement

Advertisement

«Νωρίς νωρίς» , στις 06:45, είπαν την πρώτη τους καλημέρα ο Κρατερός Κατσούλης και η Μαρία Ηλιάκη από τη συχνότητα της ΕΡΤ σε ένα λίγο φτωχό σκηνικό, και πρώτη καλεσμένη για την πρεμιέρα την Ευαγγελία Μουμούρη.

Με «έρωτα» και ντυμένη στα ροζ έκανε είσοδο η Σταματίνα Τσιμτσιλή στο πρώτο Happy Day της φετινής σεζόν καλωσορίζοντας τους τηλεθεατές και τους συμπαρουσιαστές της, ενώ στο πλατό βρισκόταν το γούρι της για την πρεμιέρα, η αγαπημένη της μητέρα.

Η μοναδική πρωινή «καθαρόαιμη» ψυχαγωγική πρωινή εκπομπή στην ιδιωτική τηλεόραση, το Breakfast @Star υποδέχτηκε τους τηλεθεατές με ένα χαριτωμένο backstage βίντεο με τους συνεργάτες της.

Στις 09:04 έπεσαν οι τίτλοι αρχής της εκπομπής του Γιώργου Λιάγκα, ο οποίος εμφανίστηκε πιο fit και χωρίς να μακρηγορήσει υποδέχτηκε τους νέους και παλιούς συνεργάτες του. Στη συνέχεια προσπάθησε να συστήσει στο κοινό την Αθηνά, την ΑΙ «συνεργάτιδά του», η οποία όμως αρνήθηκε πεισματικά να μιλήσει στον αέρα, προκαλώντας την αμηχανία του παρουσιαστή.

Πρεμιέρα με… απρόοπτο

Δέκα λεπτά μετά τον πρώην σύζυγό της, η Φαίη Σκορδά είπε την πρώτη καλημέρα της σεζόν με το πιο πολυπληθές πάνελ στην ιστορία των πάνελ: Ανδρέας Μικρούτσικος -που μίλησε πιο πολύ από την παρουσιάστρια-, Κατερίνα Ζαρίφη, Δημήτρης Ουγγαρέζος, Νάνσυ Νικολαΐδου, Ευάννα Ζουμπούρογλου, Ιάσονας Τσόλης, και Άρης Καβατζίκης.

Τελευταία εμφανίστηκε η Κατερίνα Καινούργιου, δείχνοντας το καινούργιο της σκηνικό και φροντίζοντας να αυτοσαρκαστεί για την εμφάνισή της: «Διαβάζετε και ακούτε “η ανανεωμένη Super Κατερίνα”. Εγώ ίδια είμαι, ό,τι ανανεώση είχα να κάνω, την έχω κάνει, δεν θα δείτε πολλές αλλαγές σε μένα, ίσως κάποιες αλλά πολλές όχι» είπε με νόημα.