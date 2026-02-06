Εντυπωσιακή άνοδο στους πίνακες τηλεθέασης έχει σημειώσει το πρωινό δίδυμο του OPEN. Την Πέμπτη 6/2, ο Νίκος Στραβελάκης και η Μίνα Καραμήτρου βρέθηκαν στη δεύτερη θέση στους πίνακες με τα καθαρά ποσοστά τηλεθέασης τόσο στο δυναμικό (11,6%) όσο και στο σύνολο (14%).

Το «10 παντού», που ήταν ένα προσωπικό στοίχημα του Χρήστου Παναγιωτόπουλου, βρέθηκε στο κοινό 18-54 πίσω από την Κατερίνα Καινούργιου (13,8%) και πέρασε στα καθαρά νούμερα μπροστά από τους «Αταίριαστους» (10,1%), το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 (9,9%), το Buongiorno (7,8%), το «Breakfast @Star» (7,7%), ενώ το δίδυμο Σεργουλόπουλου- Μελιτά στην ΕΡΤ1 πάτησε τελευταίο τη γραμμή τερματισμού με μόλις 1,2%.

Στο σύνολο κοινού, οι «Αταίριαστοι» έκοψαν πρώτοι το νήμα με 18,2%, ενώ η ενημερωτική εκπομπή του OPEN άγγιξε σε τέταρτο το 16,9%.

«Καθαρά» τα πράγματα στην Prime Time

Στους κερδισμένους της ημέρας ήταν ο Alpha αφού η πρεμιέρα της σειράς «Μπαμπά σ’αγαπώ» με τον Αναστάση Ροϊλό έκανε μέσο όρο 20,2%, έχοντας ευνοηθεί από το lead in της σειράς «Το σόι σου» που έκοψε πρώτο το νήμα στην prime time ζώνη με καθαρά ποσοστά που άγγιξαν το 26,4%. Υψηλά ποσοστά και για το Master Chef (18,2%). Ανοδικά ποσοστά και για το «Ρουκ Ζουκ» με 12,2%.

Ο Αναστάσης Ροϊλός.

Στους ηττημένους της Πέμπτης ήταν η εκπομπή «Το ΄χουμε» που σημείωσε 1,4% στο δυναμικό κοινό, το «Ώρα για ψυχαγωγία» του OPEN (2,1%), το Don’t forget the lyrics του ΑΝΤ1 (4,3%). Χαμηλά ποσοστά και για τον «Εκατομμυριούχο» (7,9%) αλλά και για το Vinylio του ΑΝΤ1. (8,1%).