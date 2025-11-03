Το απόλυτο πρόσωπο των ημερών είναι η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Αν η 56χρονη πρώην αρραβωνιαστικά του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ βρίσκεται στην Αθήνα μόλις δύο μέρες, έχει ήδη προλάβει να πάει σε δύο μεγάλες εκδηλώσεις, σε ένα χαλαρό γεύμα στο Καβούρι, στην πρεσβεία των ΗΠΑ για να γνωρίσει από κοντά το νέο της προσωπικό αλλά και να υποδεχτεί στο Jefferson House τους νέους καλούς της φίλους, Τατιάνα Μπλάτνικ, Γιώργο Ντάβλα και Τζον Χριστοδούλου.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και η Τατιάνα Μπλάτνικ ήρθαν κοντά πριν από λίγες εβδομάδες καθώς ήταν επίσημη προσκεκλημένη στο μεγάλο φιλανθρωπικό γκαλά του Hellenic Initiative– η Μπλάτνικ είναι η πρώτη διεθνής πρέσβειρα του οργανισμού.

Η συνάντηση των τεσσάρων έγινε αργά το απόγευμα της Δευτέρας και κράτησε περισσότερη από μία ώρα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ συνέχισε τη βραδιά με δείπνο σε πολυτελές εστιατόριο της Αθήνας με τον Τζον Χριστοδούλου και τον PR expert και τραγουδιστή Γιώργο Ντάβλα.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην Αμερικανική πρεσβεία με εντυπωσιακό μπλε ελεκτρίκ κοστούμι.

«Η νεοαφιχθείσα πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, συναντήθηκε σήμερα με την ομάδα της Αμερικανικής Αποστολής στην Ελλάδα και μοιράστηκε την άποψή της ότι η διαχρονική δύναμη των σχέσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας πηγάζει από την αφοσίωση και την προσήλωση του προσωπικού της Αποστολής» αναφέρει στο X ο επίσημος λογαριασμός της πρεσβείας. «Καθημερινά, αυτή η ομάδα προασπίζει τα επιχειρηματικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών, προστατεύει τους Αμερικανούς πολίτες στην Ελλάδα, εμβαθύνει τους αμυντικούς μας δεσμούς και πολλά άλλα!