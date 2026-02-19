Έχει φτάσει τελικά στην Ύδρα ή όχι ο Μπραντ Πιτ; Στην εκπομπή Happy Day ανέφεραν ότι ο 62χρονος Χολιγουντιανός σταρ βρίσκεται ήδη στο νησί για τα γυρίσματα της ταινίας The Riders, ενώ την ίδια στιγμή στο Buongiorno έλεγαν ότι η άφιξή του είναι προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου.

Στη συνέχεια όμως η εκπομπή Buongiorno επανήλθε με νέες πληροφορίες που έλεγαν ότι όντως ο Πιτ έχει φτάσει την Ύδρα με ταχύπλοο σκάφος από το Μετόχι μαζί με ολόκληρη ομάδα σωματοφυλάκων και ότι είναι πολύ πιθανόν να μείνει τελικά σε βίλα Έλληνα κροίσου.

Ο Έλληνας σωσίας του Μπραντ Πιτ

Και ενώ κανείς δεν επιβεβαιώνει ακόμα επίσημα ότι ο Μπραντ Πιτ βρίσκεται στην Ύδρα, είναι ήδη εκεί από χτες ένας Έλληνας… σωσίας του, που έχει κάνει αρκετό κόσμο να μπερδευτεί και μάλιστα κυκλοφορεί μόνος του στο νησί βγάζοντας φωτογραφίες με όσους νομίζουν ότι είναι ο Αμερικανός ηθοποιός.

Στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά ακούστηκε κιόλας ότι στο νησί φτάνει με θαλαμηγό η Αμερικανίδα πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, προκειμένου να τον υποδεχτεί και είναι πιθανό να περάσει στο νησί το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας.