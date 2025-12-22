Το Χριστουγεννιάτικο πνεύμα πρόλαβε να φτάσει στο πλατό του Πρωινού το πρωί της Δευτέρας, αφού λίγο μετά την έναρξη της εκπομπής ο Γιώργος Λιάγκας συγκρούστηκε στον αέρα με τον δικηγόρο του Γιώργου Μαζωνάκη, Χαράλαμπο Λυκούδη. Η ένταση ξεκίνησε από τα πρώτα δευτερόλεπτα της ζωντανής σύνδεσης, όταν ο τελευταίος είπε πως θέλει του να κάνει δύο παρατηρήσεις, με τον παρουσιαστή να ενοχλείται έντονα.

Γιώργος Λιάγκας: Έκρηξη στον αέρα

«Με βάζετε απέναντί σας; Ωραία, βάλτε με» του φώναξε ο Γιώργος Λιάγκας. «Γιατί, θα σας φοβηθώ; Δεν κατάλαβα» απάντησε ο Χαράλαμπος Λυκούδης. «Ούτε εγώ εσάς» του είπε ο παρουσιαστής για να προσθέσει λίγο αργότερα. «Με συνδέει βαθιά φιλία με τον εντολέα σας. Δεν κινδυνεύει από μένα».

Advertisement

Advertisement

Στη ροή της κουβέντας, ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη επιβεβαίωσε ότι ο μηνυτής του Γιώργου Μαζωνάκη είχε συναντηθεί λίγες μέρες πριν με τον ιδιοκτήτη του Fever, Θανάση Παπαγεωργίου, ο οποίος έχει επίσης κινηθεί νομικά εναντίον του 53χρονου τραγουδιστή. «Ο νεαρός αυτός εκτελεί σχέδιο δολοφονίας χαρακτήρα» τόνισε.

Στο Breakfast @Star προβλήθηκαν πλάνα από την κοινή εμφάνιση της Ρίας Ελληνίδου με τον -εδώ και τουλάχιστον 6 μήνες- σύντροφό της, Δημήτρη Αλεξάνδρου σε κοσμικό event αν και απέφυγαν να ποζάρουν μαζί.

Την ίδια στιγμή στη «Super Κατερίνα» ασχολήθηκαν με τα υπονοούμενα που αντάλλαξαν μέσω social media ο Δημήτρης Αλεξάνδρου με τη μητέρα του παιδιού του, Ιωάννα Τούνη- χωρίς φυσικά να κατονομάσει ο ένας τον άλλον.

Μια δεκαετία μετά την τηλεοπτική τους συνεργασία στο Mega που είχε άδοξο τέλος (αφορμή υπήρξε τότε εν αγνοία του ο Γιώργος Λιάγκας), ο Μάρκος Σεφερλής βρέθηκε ξανά στο ίδιο πλατό με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, αφού ήταν ένας από τους καλεσμένους- έκπληξη της Φαίης Σκορδά που ήταν αφιερωμένη στο Make a wish.

Οι δύο άντρες, μπορεί να μην μοιράστηκαν τον ίδιο καναπέ, ο Δημήτρης όμως απευθύνθηκε έμμεσα στον Μάρκο, λέγοντας ότι η παρουσία του έφερε γούρι αφού γνωστή εταιρεία ανέλαβε εκείνη τη στιγμή την πραγματοποίηση δύο ευχών.

Ο Μάρκος Σεφερλής, η Έλενα Τσαβαλιά και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος τον Δεκέμβριο του 2015.

Αν και η σχέση του Δημήτρη Ουγγαρέζου με τον Μάρκο Σεφερλή είχε ξεκινήσει με τους καλύτερους οιωνούς τη σεζόν που συνεργάστηκαν, από τα μέσα της σεζόν άρχισε να δημιουργείται μια απόσταση μεταξύ τους και μέχρι το τέλος της χρονιάς εκείνης το χάσμα ανάμεσά τους έδειχνε πλέον αγεφύρωτο.