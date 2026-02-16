Ιδιαίτερα καυστικοί στο σχόλιό τους ήταν το πρωί της Δευτέρας τόσο ο Γιώργος Λιάγκας όσο και η Φαίη Σκορδά με αφορμή το ντουέτο του Μαυρίκιου Μαυρικίου με τον Στέφανο Παπαδόπουλο στο τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη, «Ανήκω σε μένα» σε προγραμματισμένη εμφάνισή τους στην Κύπρο.

Ο Γιώργος Λιάγκας τα έβαλε περισσότερο με τον Στέφανο Παπαδόπουλο ενώ η Φαίη Σκορδά «μάλωσε» τον Μαυρίκιο Μαυρικίου.

«Μυαλό δεν έχει; Κάποιος δεν τον συμβουλεύει; Ότι έχεις καταγγείλει για σεξουαλική παρενόχληση έναν από τους τρεις σπουδαιότερους τραγουδιστές- αν στο έκανε, στο μπουντρούμι ο Μαζωνάκης. Όμως, με αυτά που κάνεις, άμυαλε κύριε Στέφανε Παπαδόπουλε, δεν πείθεις κανέναν πια», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας.

«Επιλέγεις να πεις ένα τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη που υποτίθεται ότι σε έχει παρενοχλήσει σεξουαλικά; Και περιμένεις ο κόσμος να μην πει ότι το κάνεις για να εκμεταλλευτείς τη φήμη ενός πολύ σπουδαίου που τον βλέπεις με κυάλια σε επίπεδο καριέρας; Θες να σε αντιμετωπίσει η κοινή γνώμη σοβαρά;

Η αφίσα του Μαυρίκιου Μαυρικίου και του Στέφανου Παπαδόπουλου.

Αν ήμουν ο Μαζωνάκης, θα είχα εκνευριστεί για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί είναι θεόφαλτσος και δεύτερον με έχει καταγγείλει και λέει τα τραγούδια μου; Δεν ντρέπεται καθόλου; Ξεφτιλίζει ο ίδιον τον εαυτό του. Και θέλετε να πείσετε το δικαστήριο ότι παρενοχληθήκατε σεξουαλικά; Μπορεί να παρενοχληθήκατε, αλλά με αυτή τη λογική, αδυνατίζετε τα επιχειρήματά σας. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι εκμεταλλεύεστε το όνομα Γιώργος Μαζωνάκης. Είναι ξεφτίλα αυτό! Ο κόσμος βλέπει και λέει τι καραγκιοζιλίκια είναι αυτά».

Σκορδά για Μαυρικίου: «Εκνευρίζομαι να εκμεταλλεύονται ένα παιδί»

«Έξαλλη είμαι» ξεκίνησε να λέει η Φαίη Σκορδά πριν καν προβληθεί το επίμαχο βίντεο. «Θα βγει τώρα ο Μαζωνάκης και θα πει “είστε γελοίοι που το κάνετε αυτό”, σε τέτοιο σημείο το φτάσανε. Πήγε στην Κύπρο για ένα μεροκάματο και ο Μαυρίκιος Μαυρικίου τον φέρνει σε δύσκολη θέση; Η εκμεττάλευση για μια δουλεια είναι….», «ό,τι πιο σιχαμένο» συμπλήρωσε η Κατερίνα Ζαρίφη.

Την ίδια ώρα ο Μαύρικιος Μαυρικίου βρισκόταν στον αέρα της πρωινής εκπομπής του κυπριακού σταθμού Sigma: «Μου ήρθε τώρα μήνυμα ότι με κράζει ο Λιάγκας. Απ’ ότι κατάλαβα τον ενόχλησε που κάναμε αυτή τη συνεργασία με τον Στέφανο», σχολίασε.

«Εγώ δεν είμαι δικαστής! Δεν φέραμε τον Στέφανο για να κάνουμε διαφήμιση, προς Θεού. Είμαστε γεμάτοι και δεν έχουμε ανάγκη τη διαφήμιση. Το μάρκετινγκ αποφάσισε να βάλει ένα τραγούδι του Μαζωνάκη, δεν το έκανα ούτε εγώ, ούτε ο Στέφανος. Δεν είχα άποψη πάνω σε αυτό» υπερασπίστηκε τον εαυτό του ο Μαυρίκιος Μαυρικίου.

«Εγώ έχω στο πρόγραμμά μου τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη, τα οποία δεν μπορώ να αποβάλω επειδή ήρθε ο Στέφανος. Σε ένα από τα τραγούδια, επειδή στεκόταν δίπλα μου στη σκηνή, σιγοτραγουδούσε και τον έπιασε το πλάνο. Και ξέρετε τώρα, τα ελληνικά πρωινάδικα πώς κάνουν γι’ αυτά, ψοφάνε!».