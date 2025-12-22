Με ωμή ειλικρίνεια,ο ιδιοκτήτης του νυχτερινού κέντρου όπου είχε συμφωνήσει να εμφανίζεται φέτος ο νεαρός τραγουδιστής Στέφανος Παπαδόπουλος, ομολόγησε ότι τον απέλυσε επειδή τα έβαλε με τον Γιώργο Μαζωνάκη. «Πας και κατηγορείς τον τραγουδιστή, το πρώτο όνομα στην Ελλάδα, τον Μαζωνάκη, κατηγορείς και θες να γίνεις τραγουδιστής; Πώς θα γίνεις τραγουδιστής; Εντάξει, εμείς με το μαγαζί είμαστε και με τον Μαζωνάκη» δήλωσε μεταξύ άλλων στο «Πρωινό».

Στην ίδια εκπομπή, αφού την Τετάρτη τους «ξέφυγε» κατά λάθος στον αέρα το όνομα του Μαζωνάκη πριν καταθέσει τη μήνυση την επόμενη μέρα ο Στέφανος Παπαδόπουλος, την Παρασκευή ο παρουσιαστής δήλωσε ευθαρσώς ότι παίρνει το μέρος του καλού του φίλου.

Έτσι κι αλλιώς ο χειρισμός της υπόθεσης αυτής, που δυστυχώς «απογοήτευσε» πολλούς γιατί το κατηγορητήριο δεν μιλούσε για βιασμούς και ασελγείς πράξεις αλλά μόνο για παρενόχληση. Το επιχείρημα εξάλλου της άλλης πλευράς, που επιμένει ότι δεν υπήρξε ποτέ παρενόχληση, ήταν ότι ο Στέφανος δεν απομακρύνθηκε από την εργασία του αν και ο 53χρονος σταρ της πίστας είχε την εξουσία να το κάνει, αφού ο 21χρονος καλλιτέχνης ήταν δική του επιλογή.

Λίγες ώρες μετά τη δημόσια τοποθέτηση του ιδιοκτήτη του Can Can, ακολούθησε στο instagram του νυχτερινού κέντρου μια σαφώς πιο προσεκτικά διατυπωμένη ανακοίνωση αιτιολογώντας την απομάκρυνση του Στέφανου Παπαδόπουλου προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της επιχείρησης:

Και ενώ τα Μέσα συνέχισαν- και συνεχίζουν- να αγκαλιάζουν προστατευτικά στην πλειοψηφία τους τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο Στέφανος Παπαδόπουλος δεχόταν ένα τεράστιο κύμα μίσους στα social media, τόσο για την πραγματική σκοπιμότητα της μήνυσής του, όσο και για τις ικανότητές του στο τραγούδι αλλά και τον σεξουαλικό του προσανατολισμό.

Στέφανος Παπαδόπουλος: Περίμενε την απομάκρυνσή του από το Can Can;

Στη συνέντευξή του το πρωί του Σαββάτου στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», ο Στέφανος Παπαδόπουλος παραδέχτηκε ότι δεν έχει προσέλθει στην εργασία του εκείνο το Σαββατοκύριακο γιατί ήταν σε πολύ δύσκολη ψυχολογική κατάσταση αλλά θα συνέχιζε τις εμφανίσεις του αυτή την εβδομάδα. Τελικά κάτι τέτοιο δεν έμελλε να συμβεί και η αλήθεια είναι ότι η αντίδραση της διεύθυνσης του μαγαζιού δεν εξέπληξε ιδιαίτερα κανέναν.

Οι πληροφορίες της HuffPost αναφέρουν πως ο Στέφανος δεν πρόκειται να κινηθεί νομικά (και) εναντίον του Can Can, την ίδια στιγμή που επικοινωνιακά η πλευρά του Γιώργου Μαζωνάκη δείχνει να κερδίσει με άνεση το επικοινωνιακό σκέλος της διαμάχης, κυρίως επειδή η μήνυση κατατέθηκε λίγες ώρες πριν από την πρεμιέρα του στην «Ακτή Πειραιώς», κάτι που φροντίζει να επαναλαμβάνει σε κάθε σχεδόν τηλεοπτική του εμφάνιση ο δικηγόρος του, Χαράλαμπος Λυκούδης. Ο τελευταίος αποκάλυψε μάλιστα ότι πολύ σύντομα ο εντολέας του, πέρα από τις μηνύσεις που θα καταθέσει, θα μιλήσει δημόσια γιατί, «δεν είναι ανασφαλής, έχει το δίκιο με το μέρος του».