Αρκετοί γνωστοί Έλληνες έχουν πάρει τις τελευταίες μέρες ανοιχτά το μέρος του Γιώργου Μαζωνάκη μετά τη μήνυση που δέχτηκε για σεξουαλική παρενόχληση- ανάμεσά σε αυτούς και η καλή του φίλη Χριστίνα Πολίτη.

Το μεσημέρι της Δευτέρας, κάτω από ανάρτηση συναδέλφου της χετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση, η Χριστίνα Πολίτη έκανε μία άκρως αιχμηρή τοποθέτηση:

«Slander, λάσπη, παράνομες στρατηγικές και αόριστες αναπόδεικτες κατηγορίες.. ο κόσμος κατάλαβε , επίσης ο κόσμος που πάει στα μπουζούκια και ακούει και αγαπάει λαϊκή μουσική δεν μασάει με το «θέατρο»… ξανάβαλαν και “κλάμα” τα πρωινάδικα στο ρεπερτόριο αλλά έφερε πάτο στην τηλεθέαση.. το metoo θα παραμείνει στο θέατρο και στο χώρο της υποκριτικής και υποκρισίας με τους νάρκισσους που τρελαίνονται να έχουν άποψη επι παντός επιστητού και να το παίζουν αδέκαστοι δικαστές/πρωταγωνιστές και μετά να διαφημίζουν μασαζοκαλσόν και ευτελή προϊόντα στο ίνσταγκραμ.. Ο Μαζώ αποθεώνεται στο μαγαζί του από νεολαία σε γηπεδική ατμόσφαιρα.. ας αφήσουν την ελληνική δικαιοσύνη να ασχοληθεί με πραγματικά και σοβαρά θέματα και όχι παρωδίες..».

Η Χριστίνα Πολίτη με τον σύντροφό της, Κώστα Σπυρόπουλο, και τον Γιώργο Μαζωνάκη το 2018.

Χριστίνα Πολίτη: «Ο Μαζωνάκης είναι αδιαπέραστος»

Την περασμένη Πέμπτη η Χριστίνα Πολίτη είχε δώσει το παρών στην πρεμιέρα του Γιώργου Μαζωνάκη στην «Ακτή Πειραιώς» «Κατάμεστη αίθουσα, συγκίνηση στον αέρα, ο κόσμος να τραγουδάει πριν καν ξεκινήσει. Αποθέωση. Ο Γιώργος Μαζωνάκης στη σκηνή: σταρ αληθινός, με την ευθραυστότητα και τη δύναμη που δεν διδάσκονται. Η αγάπη του κόσμου δεν είναι απλώς στήριξη — είναι θώρακας. Και όσο δυναμώνει, τόσο τον κάνει αδιαπέραστο».