Στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου έκανε εμφάνιση έκπληξη- «δώρο» για την ονομαστική της γιορτή- το πρωί της Τρίτης ο Μάρκος Σεφερλής.

Ο 57χρονος ηθοποιός και παραγωγός, που αποχώρησε από τον ΣΚΑΪ στις αρχές της σεζόν, φρόντισε να επιβεβαιώσει το ρεπορτάζ της HuffPost που είχε δημοσιευτεί στις από τις 16 Σεπτεμβρίου σχετικά με τη νέα του τηλεοπτική στέγη. «Είναι στα άμεσα σχέδιά μου μία κωμική σειρά στην τηλεόραση» αποκάλυψε ο Μάρκος Σεφερλής.

«Ξεκινάω τις παραστάσεις, τελειώσαμε την περιοδεία. Θα ανακοινωθεί ό,τι είναι με το Mega, έχουν σχεδόν τελειώσει όλα. Θα παρακολουθείτε και τις παραστάσεις μου εκεί».

Ο Μάρκος Σεφερλής φέρνει ξανά το Tootsie

Αν και το Mega δεν επιβεβαιώνει επίσημα ότι ο Μάρκος Σεφερλής ανήκει πλέον στο δυναμικό του, η μετακίνησή του στο κανάλι της Συγγρού θεωρείται δεδομένη αφού η μετάδοση των επιτυχημένων παραστάσεών του από το «Περοκέ» και το «Δελφινάριο» θα ξεκινήσει πολύ σύντομα τα βράδια του Σαββάτου. «Ήρθε για να μείνει» λένε πηγές από το περιβάλλον του. «Στα σχέδιά του περιλαμβάνεται και η παρουσίαση ενός λαμπερού show την επόμενη σεζόν».

Μετά τη sold out περιοδεία με τη σύζυγό του, Έλενα Τσαβαλιά, ο Μάρκος Σεφερλής έχει επιστρέψει εδώ και μία εβδομάδα στην Αθήνα και έχει ξεκινήσει την προετοιμασία για την επιστροφή του μιούζικαλ Tootsie στο θέατρο «Περοκέ», χωρίς να πτοείται από το σερί ατυχιών που του είχαν συμβεί την περσινή σεζόν με τη συγκεκριμένη παράσταση που δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει τον κύκλο της.

Οι πέντε σειρές του Mega που μετακομίζουν στο Open

Την ίδια στιγμή το Mega πούλησε πέντε παλιότερες σειρές του στο Open- η μετάδοσή τους θα ξεκινήσει σταδιακά από την 1η Δεκέμβρη. Πρόκειται για το «Αν υπήρχες θα σε χώριζα» (2007)με τον Πέτρο Φιλιππίδη, τον «Αριστοτέλη τον Άριστο» με τον Γιάννη Μπέζο (1999), το «Αν θυμηθείς το όνειρό μου» με τον Τάσο Χαλκιά, το «Καρέ της ντάμας» με την Τζόυς Ευείδη (1997), και την «Απλή μέθοδο των τριών» με τον Σπύρο Παπαδόπουλο.