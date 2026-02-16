Μετά το θόρυβο που προκάλεσε η εμφάνισή του στη Λεμεσό, ο Στέφανος Παπαδόπουλος, που έγινε γνωστός καταγγέλοντας τον Γιώργο Μαζωνάκη για σεξουαλική παρενόχληση, αποχώρησε από το νυχτερινό μαγαζί που εμφανιζόταν με τον Μαύρικιο Μαυρικίου.

H HuffPost επικοινώνησε με τον Μαυρίκιο Μαυρικίου ο οποίος μόλις είχε ενημερωθεί για την ξαφνική απόφαση του νεαρού συναδέλφου του: «Ο Στέφανος αποφάσισε να αποχωρήσει από τη συνεργασία μας. Αυτό είναι κάτι που οφείλουμε να το σεβαστούμε. Προσωπικά από την πρώτη στιγμή που μιλήσαμε θέλησα να του δώσω την ευκαιρία να “ανοιχτεί” στην κυπριακή αγορά μιας και, όπως δήλωσε ο ίδιος, δεν έβρισκε δουλειά στην Ελλάδα και τον είχαν απολύσει από το μαγαζί που εμφανιζόταν μετά την καταγγελία του εις βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η απόφασή του με στεναχωρεί μιας και ξεκινήσαμε πολύ δυναμικά στην πρεμιέρα μας και θα μπορούσαμε να έχουμε μία ακόμα πιο δυνατή συνέχεια. Έχοντας βιώσει προσωπικά διαδικτυακό και τηλεοπτικό bullying στο παρελθόν ήθελα να τον βοηθήσω να αφήσει πίσω του όλο αυτό και να κάνει το επόμενό του επαγγελματικό βήμα».

Μαυρίκιος Μαυρικίου: «Πρέπει να αφήσει τα προσωπικά του στην άκρη»

Θεωρεί ο Μαυρίκιος Μαυρικίου ο ότι κάποιοι επηρέασαν τον Στέφανο Παπαδόπουλο να πάρει αυτή την απόφαση; «Θεωρώ ότι επηρεάστηκε από τον ντόρο που έγινε όμως όπως είπα στον ίδιο τα προσωπικά του δεν αφορούν τον κόσμο που έρχεται να διασκεδάσει. Πρέπει να τα αφήσει στην άκρη καθώς τα τραγούδια δεν ανήκουν στους ερμηνευτές αλλά στους δημιουργούς.

Αυτή ήταν και η άποψη της επιχείρησης και είναι κρίμα που αυτή η συνεργασία τελείωσε με το που ξεκίνησε και μάλιστα υπήρχε η σκέψη λόγω μεγάλης προσέλευσης του κοινού να αυξηθούν οι εμφανίσεις του στο μαγαζί. Εύχομαι οι δρόμοι μας να συναντηθούν ξανά καθώς ξέρω ότι αγαπάει πολύ αυτό που κάνει».