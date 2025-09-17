Δύο Έλληνες που συνεχίζουν να διαπρέπουν στο εξωτερικό και δεν χάνουν ευκαιρία να διαφημίσουν τη χώρα μας όπου κι αν βρεθούν, η Νάνα Μούσχουρη και ο Νίκος Αλιάγας, διατηρούν ταυτόχρονα και μια πολύχρονη φιλία.

Το βράδυ της Δευτέρα, η 91χρονη θρυλική ερμηνεύτρια και ο 56χρονος παρουσιαστής και δημοσιογράφος, που βρίσκονται αυτές τις μέρες στην Ελλάδα, έδωσαν ραντεβού για φαγητό στα Βλάχικα της Βάρης. Σε ανάρτησή του, ο στενός συνεργάτης της Νάνας Μούσχουρη, Γιάννης Κουτράκης, έγραψε μεταξύ άλλων: «Η Νάνα Μούσχουρη στα 91 της παραμένει πιστή και σταθερή, κάθε φορά που επιστρέφει στην Αθήνα πηγαίνει πάντα στα Βλάχικα. Δεν είναι μια απλή συνήθεια τελικά, είναι ένα έθιμο και το τηρεί με την ευλάβεια που του αρμόζει.

Χθες στην παρέα ήταν και ο αγαπημένος της φίλος ο Νίκος Αλιάγας. Μιλήσαμε για το μέλλον κάναμε σχέδια , μιλήσαμε και για το παρελθόν , ο Μάνος, ο Γκάτσος, ο Ξαρχάκος, ο Φασιανός , ο Quincy, o Dylan, o Leonard… Το κλείσαμε το μαγαζί».

Η Νάνα Μούσχουρη, αν και πριν από δύο χρόνια είχε ανακοινώσει ότι αποσύρεται από τα καλλιτεχνικά δρώμενα, παραμένει δραστήρια και συνεχίζει να κάνει επαγγελματικά σχέδια. Στην επίσκεψή στα Βλάχικα φωτογραφήθηκε και με το προσωπικό της ταβέρνας μιλώντας τους με ευγένεια και σεβασμό.

Πίσω από τη Νάνα Μούσχουρη διακρίνεται ο συνεργάτης της και στενός της φίλος, Γιάννης Κουτράκης.

Νάνα Μούσχουρη: «Την Ελλάδα την κουβαλούσα πάντα μέσα μου»

Σε συνέντευξή της στην «Καθημερινή» η Νάνα Μούσχουρη είχε ερωτηθεί αν ένιωσε ποτέ να «χάνει» την ελληνική της ταυτότητα: «Όταν έφυγα έξω, ένιωσα ευτυχισμένη αλλά και πολύ υπεύθυνη. Δύο πράγματα είχα στο μυαλό μου: Το πρώτο ήταν να μην παρασυρθώ σε κακά μονοπάτια και μπλέξω. Το δεύτερο, να αναδείξω την ελληνική μου ταυτότητα. Φοβόμουν να κάνω το οποιοδήποτε σφάλμα, γιατί τότε θα γύριζαν και θα έλεγαν: Είδες τι έκανε η Ελληνίδα;. Αυτό δεν ήθελα ποτέ να το προκαλέσω. Την Ελλάδα την κουβαλούσα πάντα μέσα μου με αγάπη και περηφάνια. Έκανα τόσους λαούς να τραγουδάνε στην ελληνική γλώσσα! Δεν είναι και λίγο».

Ο Νίκος Αλιάγας ζει μόνιμα στο Παρίσι με την οικογένειά του ενώ η Νάνα Μούσχουρη μοιράζει τον χρόνο της ανάμεσα στη Γενεύη και το Παρίσι- και οι δυο όμως επισκέπτονται την Αθήνα αρκετές φορές τον χρόνο.