Μία σπάνια κοινή βραδινή έξοδο του ζευγαριού κατέγραψε ο φακός του ΟΚ! το Σάββατο 11 Οκτωβρίου στο Posidonio, όπου ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 διασκέδασε μαζί με τη σύντροφο και συνεργάτιδά του στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο. Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και η Νάνσυ Αντωνίου βρέθηκαν στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζονται ο Θοδωρής Φέρρης και η Ανδρομάχη και πόζαραν, χωρίς να δυσανασχετούν, στον φακό.

Αρναούτογλου- Αντωνίου: Εννέα χρόνια κοινής ζωής

Σύμφωνα με το ΟΚ!, Το ζευγάρι, που είναι μαζί σχεδόν εννέα χρόνια, δεν έχει επισημοποιήσει με γάμο τη σχέση του. «Θα μπορούσα και να παντρευτώ και να κάνω πρόταση γάμου, θα μπορούσα να κάνω τα πάντα. Για μένα είναι πολύ πιο σημαντικό να είσαι εκεί όταν είσαι, παρά όλα τα άλλα, τα τριγύρω» απάντησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μιλώντας στην εκπομπή «Το ’χουμε!» του ΣΚΑΪ για το ενδεχόμενο γάμου με τη Νάνσυ Αντωνίου.

Αυτή ουσιαστικά είναι και η μεγαλύτερη σχέση που είχε κάνει ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 που θα συμπληρώσει τα 52 του χρόνια στις 17 Δεκεμβρίου. Οι δυο τους κάνουν μαζί κάθε πρωί ραδιόφωνο ενώ εκείνη είναι αρχισυντάκτρια στο The 2night show.

Πριν μπει στη ζωή της ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, η Νάνσυ Αντωνίου ήταν παντρεμένη με τον Νίκο Χριστοφόρου με τον οποίο έχει αποκτήσει έναν γιο, τον Νικόλα, τον οποίο, φυσικά, λατρεύει- εξίσου δεμένη είναι και με τον Αναστάση, τον γιο που έχει αποκτήσει ο Γρηγόρης με την Κατερίνα Κόκλα. Μάλιστα ο πρώην σύζυγός της, είναι γενικός διευθυντής περιεχομένου στον ΑΝΤ1, χωρίς όμως να επεμβαίνει καθόλου στις εκπομπές του νυν συντρόφου της.

Η Νάνσυ Αντωνίου και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, πριν γίνουν ζευγάρι, τον Δεκέμβριο του 2015 στο στούντιο του Sfera μαζί με την Πέγκυ Ζήνα.

«Δεν ήξερα να αγαπάω. Τώρα κάνω τα πρώτα βήματα, δεν ήξερα να ακούω. Δεν ήξερα πάρα πολλά πράγματα. Νόμιζα. Έχω ζητήσει δημοσίως συγγνώμη από κάποιες σχέσεις στη ζωή μου που ήμουν τόσο βλάκας. Ξεκινούσα μια σχέση με την προυπόθεση να χωρίσω, ότι δεν υπάρχει αγάπη. Αλλά ήταν δικό μου το πρόβλημα. Δεν μπορούσα να δώσω και να καταλάβω. Έχω αδικήσει με τη συμπεριφορά μου. Είναι μεγάλο πράγμα να μην σου μαθαίνουν να αγαπάς», έχει παραδεχτεί ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στη Ζήνα Κουτσελίνη για τη Νάνσυ Αντωνίου. «Είμαι σε αυτή τη φάση να πιστεύω ότι υπάρχει πραγματική αγάπη».