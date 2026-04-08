Έχοντας συμπληρώσει 27 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο θεατρικό σανίδι και τα τηλεοπτικά πλατό, ο Παναγιώτης Μπουγιούρης κέρδισε από πολύ νωρίς τον τίτλο του ζεν πρεμιέ, χωρίς όμως ποτέ να επαναπαύεται σε αυτό. Ξεκινώντας την καριέρα του από το Εθνικό θέατρο, μεταπήδησε γρήγορα στην τηλεόραση, πρωταγωνιστώντας σε άκρως πετυχημένες σειρές των 00’s όπως η «Βέρα στο δεξί» και τα «Μυστικά της Εδέμ».

Αυτή την περίοδο, έχοντας ολοκληρώσει τα γυρίσματά του για το Grand Hotel του ΑΝΤ1, ο Παναγιώτης Μπουγιούρης πρωταγωνιστεί στον «Γλάρο» του Τσέχοφ δίπλα στην Κατερίνα Διδασκάλου -σε διασκευή και σκηνοθεσία του Γιώργου Βάλαρη- στον ρόλο του Τριγκόριν, μια παράσταση που κέρδισε αμέσως το κοινό, μια και στο θέατρο η καλύτερη διαφήμιση είναι ο θεατής που φεύγει ικανοποιημένος.

«Όχι, τα χρήματα δεν ήταν οδηγός στις επιλογές μου» παραδέχεται ο 49χρονος ηθοποιός. «Τα ήθελα, τα απαιτούσα τα χρήματα ως επιβράβευση. Ότι είμαι καλοπληρωμένος, ότι είμαι “ακριβός” ηθοποιός, το θεωρούσα ως χαρακτηριστικό της αξίας μου. Δεν είναι ότι είμαι φιλοχρήματος, ότι θα κάνω μία δουλειά επειδή μου έδωσαν παραπάνω χρήματα από ό,τι σε μία άλλη. Καμια φορά αυτό παρεξηγιόταν. Νόμιζαν ότι απαιτούσα πολλά χρήματα (αλλιώς) θα πάω σε ένα άλλο κανάλι που θα μου δώσουν περισσότερα. Δεν ήταν αυτό. Από αυτόν που ήθελα να δουλέψω απαιτούσα αυτά που θεωρούσα ότι αξίζω».

Ο Παναγιώτης Μπουγιούρης εμφανίστηκε τη φετινή σεζόν στη σειρά του ΑΝΤ1, Grand Hotel.

«Βλακωδώς ίσως, δεν κοιτούσα να εξαργυρώσω τη φήμη μου και την εικόνα μου εξωκαλλιτεχνικά. Να κάνω διαφημίσεις, να πουλάω προϊόντα ή να κάνω οτιδήποτε θα μπορούσε να μου προσφέρει χρήματα. Εκείνη την εποχή που τα γυρίσματα ήταν ατελείωτα, δεν προλάβαινα. Θυμάμαι μια πολύ γνωστή εταιρεία ξυριστικών ειδών μου είχε προσφέρει χρήματα για να ξυριστώ με το ξυραφάκι τους. Τότε έκανα τα “Μυστικά της Εδέμ” και έπρεπε να έχω ρακόρ το γένι των τριών ημερών”.

«Τότε κάναμε γυρίσματα καθημερινά μέχρι και 13-14 ώρες την ημέρα. Δεν μπορώ να σου πω ότι μου λείπει αυτή η εποχή, είναι μια γλυκιά ανάμνηση, μου χάρισε κυρίως την αγάπη του κόσμου».

Στο τέλος της δεύτερης σεζόν της παραπάνω σειράς, ο Παναγιώτης Μπουγιούρης είχε ήδη αποφασίσει να αποχωρήσει, προκαλώντας την έντονη αντίδραση των δημιουργών: «Ήταν μια τεράστια παρεξήγηση. Ο καθένας κάπου το πήρε προσωπικά και ενεπλάκη σε ρόλους και χωράφια που δεν του αρμόζαν. Σίγουρα υπήρχε πολύ μεγάλη κούραση.

Στον πρώτο κύκλο, προφανώς και δεν είχα κάνει θέατρο.Τη δεύτερη σεζόν είχα κάποιες προτάσεις για θεατρικές παραστάσεις και όταν συζητάγαμε για την ανανέωση του συμβολαίου, έθεσα εγώ θέμα ότι με ζητάνε και από το θέατρο. Η απάντηση ήταν “δεν μας νοιάζει, κάνε ό,τι θες”. “Είστε σίγουροι γι’ αυτό που λέτε;”, Κάναμε τότε μια καταπληκτική παράσταση με τον Κώστα Βουτσά και τη Μιμή Ντενίση, “Το άνθος του κάκτου”. Μετά άρχισαν να δημιουργούνται προβήματα στο πρόγραμμα».

Σε εκείνο το σημείο ο Παναγιώτης Μπουγιούρης αφηγείται μια, απίθανη, ιστορία την εποχή που η παράσταση έκανε περιοδεία και εκείνος προσπαθούσε να τη συνδυάσει με τα απαιτητικά καθημερινά γυρίσματα και μία πτήση- θρίλερ που δεν μπόρεσε να προσγειωθεί ποτέ στα Γιάννενα με αποτέλεσμα να μη γίνει ποτέ η sold out παράσταση προκαλώντας την οργή της Μιμής Ντενίση!

«Δεν υπήρχε συννενόηση, δεν με υποστήριζαν, εγώ θεωρούσα ότι προσέφερα τα μέγιστα στη σειρά και καλλιτεχνικά και πρακτικά. Κάποια στιγμή είχαν συσσωρευτεί πάρα πολύ, μπλέχτηκε και το οικονομικό, δεν θα σου πω ψέματα, αλλά δεν ήταν αυτός ο λόγος. Ήταν η αρχή της κρίσης το 2010 και μου έρχεται ένα φιρμάνι από το MEGA που λέει “Παναγιώτη είσαι πολύ ακριβός και πρέπει να σου κάνουμε μείωση. Παθαίνω σοκ».

Με την Έλενα Ακρίτα έχει μιλήσει ξανά από τότε; «Όχι, αν και προσπάθησα γιατί λέω “μπορεί να φταίω κι εγώ, αλλά σίγουρα δεν ήταν προσωπικό. Η Έλενα θεώρησε ότι συγκρούστηκα με την Παραγωγή χωρίς να τη ρωτήσω

Παναγιώτης Μπουγιούρης: «Δεν τόλμησα να κάνω οικογένεια»

«Ήμουν πάρα πολύ τυχερός. Tελειώνοντας από τη Σχολή μπήκα αμέσως στο δυναμικό του Εθνικού θεάτρου. Ακόμα ζούσε ο Νίκος Κούρκουλος, είχα την τύχη να τον επισκεφτώ στο γραφείο του δυο τρεις φορές για επαγγελματικούς λόγους. Ήταν πολύ γενναιόδωρος άνθρωπος και συνασθηματικά και στο οικονομικό. Έπρεπε να παίξω σε μια δεύτερη παράσταση. Δεν ήταν υποχρεωμένος να μου δώσει αύξηση- είσαι υπάλληλος του Εθνικού και παίρνεις μισθό με τον μήνα- και με κάλεσε στο γραφείο του για να μου πει ότι θα μου δώσει αύξηση. Είχα μείνει άναυδος. “Να πας να πιεις έναν νες καφέ με ένα κορίτσι, να μην έχεις να το κεράσεις;” μου είχε πει».

«Ο Κώστας Καζάκος που είχα φοιτήσει στη σχολή του ήταν πατρική φιγούρα» θυμάται ο Παναγιώτης Μπουγιούρης. «Πολύ τρυφερός, πολύ υποστηρικτός. Το κύριο χαρακτηριστικό του που σε ενέπνεε και σου έδινε δύναμη ήταν η ψυχραιμία του. Θυμάμαι χαρακτηριστικά μια κουβέντα του: “Παιδιά, μη θίγεστε. Θα πει ο ένας, θα πει ο άλλος, μη θίγεστε”. Με συνόδευσε αυτή η κουβέντα. Και τότε που θέλησαν να δημιουργήσουν γύρω από το όνομά μου μια μικρή μουτζούρα, το αντιμετώπισα πολύ στωικά, πολύ ψύχραιμα. Θυμόμουν πάντα τον δάσκαλό μου εκείνες τις στιγμές».

Ο Παναγιώτης Μπουγιούρης με την Κατερίνα Διδασκάλου στη σκηνή του θεάτρου «Φίατ» στη λεωφόρο Συγγρού.

Πώς αντέδρασε ο φιλόλογος πατέρας του στην απόφασή του να δώσει εξετάσεις για να γίνει ηθοποιός παράλληλα με τους σπουδές του στο Φυσικό της Αθήνας που δεν ολοκλήρωσε ποτέ;

Ο Παναγιώτης Μπουγιούρης τα έχει καταφέρει καλύτερα στην προσωπική ή την επαγγελματική του ζωή; «Αναμφίβολα στην καλλιτεχνική (γελάει). Δεν τόλμησα να κάνω οικογένεια. Αν αύριο, μεθαύριο κάνω ψυχανάλυση μπορεί να ανακαλύψω βαθύτερους λόγους, ότι δεν ήταν απλά θέμα τύχης ή επιλογής».

Ποια πρόσφατη δήλωση της Ελεονώρας Μελέτη τον προβλημάτισε; «Μη θεωρούμε παράλογο να έχει κάποιος την απορία πώς μπορεί ένα παιδί να αποχωριστει περισσότερο τη μάνα από τον πατέρα. Δεν είναι σεξιστική απορία. Δεν κρίνω ούτε την οικογένεια, ούτε το άτομο».

Πόσες φορές έχει ερωτευτεί στη ζωή του ο Παναγιώτης Μπουγιούρης; «Αρκετές, απλά το καταλαβαίνω μετά. Δεν θα έδινα κακό βαθμό στον εαυτό μου ως σύντροφο. Έχω κάνει τα λάθη μου, κουβαλώ κι εγώ τον σταυρό μου. Και αν έχω πληγώσει κάποιους ανθρώπους στη ζωή μου, δεν ήταν από κακή πρόθεση. Δεν διαχειρίζομαι τα συναίσθηματά μου με τον καλύτερο τρόπο, τα εκδηλώνω λίγο αργά. Μπορεί να φαίνομαι ψυχρός στην αρχή, μπορεί να φταίει και το ζώδιο, ο Σκορπιός, αν και ως επιστήμονας δεν πρέπει να πιστεύω σε αυτά».

Ο Παναγιώτης Μπουγιούρης έχει κάνει ποτέ πρόταση γάμου; Γιατί δεν υπήρξε εύκολος στη συγκατοίκηση; Όλα αυτά και ακόμα περισσότερα, στο βίντεο που ακολουθεί:

