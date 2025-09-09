Ο Πάνος Καλίδης με τη Λεάννα Μάρκογλου, τον Γιώργο Λιάγκα. τη Μαρία Αντωνά και τομ Χάρη Σιανίδη.

Σε στενό κύκλο φίλων και συγγενών παντρεύτηκαν με θρησκευτικό γάμο το βράδυ της Τρίτης ο Πάνος Καλίδης και η Λεάννα Μάρκογλου. Το ζευγάρι είναι μαζί από το 2005, όταν η γνωστή μακιγιέζ είχε δεχτεί πρόταση να επιμελείται την εμφάνισή του στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανιζόταν.

Μάλιστα το ζευγάρι είχε παραδεχτεί ότι όλα αυτά τα χρόνια τα παιδιά τους ήταν εκείνα που τους ζητούσαν επίμονα να παντρευτούν.

Advertisement

Advertisement

Ανάμεσα στους διάσημους καλεσμένους ήταν η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου με τον Κώστα Πηλαδάκη, η Μαρία Αντωνά με τον Γιώργο Λιάγκα καθώς και η Μαρία Καλάβρια.

Η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου ήταν παρούσα στην προετοιμασία της νύφης και δεν έκρυβε τη συγκίνησή της για την ευτυχία της αγαπημένης της φίλης:

@nafsika_p Οταν παντρεύεται η κολλητή σου 🥹 Να ζήσετε ευτυχισμένοι! 💐 Σ’αγαπώ για πάντα ♾️✨🤍 ♬ Emotional Piano – Andy Ms

Στη γαμήλια δεξίωση που ακολούθησε, ο 47χρονος Πάνος Καλίδης και η Λεάννα Μάρκογλου χόρεψαν το αγαπημένο τους τραγούδι του Στέφανου Κορκολή με τίτλο «Θες» που είχε ερμηνεύσει μοναδικά ο Δημήτρης Μητροπάνος και είχε κυκλοφορήσει την εποχή που είχαν πρωτογνωριστεί.

Πάνος Καλίδης: Η πρόταση γάμου πριν από ένα χρόνο

Τον Οκτώβρη του 2023 στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, η Λέαννα Μάρκογλου είχε αποκαλύψει πως ο Πάνος Καλίδης της είχε κάνει πρόταση γάμου μετά από μια ολονυκτία: «Πήγαμε σε μια εκκλησία που είχε ολονυκτία και μου λέει έχω μαζί μου το δακτυλίδι και το κουβαλάω δυο μήνες. Και μου το έδωσε! Μου έκανε πρόταση γάμου, δεν γονάτισε, ήρθε έκατσε δίπλα μου και μου έδωσε το κουτάκι. Μου είπε “Θέλω να γίνεις γυναίκα μου”. Ήταν αμήχανο, δεν ήξερε πώς να το κάνει. Μέσα στο δακτυλίδι είχε γράψει τα αρχικά των παιδιών μας».