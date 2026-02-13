Ρεκόρ σεζόν στο σύνολο κοινού έκανε το «Ενώπιος Ενωπίω» του Νίκου Χατζηνικολάου με καλεσμένο τον Παύλο Ντε Γκρες. Η εκπομπή έκανε μέσο όρο 15,5%, αγγίζοντας το 19,5% σε τέταρτο, ενώ διψήφιο μέσο όρο σημείωσε και στο κοινό 18-54 με 10,7%.

Ο 58χρονος γιος του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου κέρδισε μάλιστα περισσότερο των ενδιαφέρον των γυναικών, γεγονός ασυνήθιστο για τις εκπομπές του είδους, αν και τα πήρε τα υψηλότερα ποσοστά του από το κοινό άνω των 45 ετών (17,6%).

Η κάμερα της εκπομπής Buongiorno τον πέτυχε έξω από το σπίτι του στο κέντρο της Αθήνας, με τον ίδιο να περιορίζεται απλά στη δήλωση: «Είπα μερικές αλήθειες για την οικογένειά μου». Η στάση του δεν έμεινε ασχολίαστη, με τον Ανδρέα Μικρούτσικο να λέει ότι ο Παύλος σε κερδίζει με την ευγένειά του. «Διέψευσε τον κύριο Καραχάλιο και τις συγκεκριμένες πληροφορίες που είχε (σ.σ για το κόμμα Καρυστιανού)» παρατήρησε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

Παύλος: «Μου πάει το όνονα “Ντε Γκρες”»

Πολλή συζήτηση είχε γίνει την προηγούμενη χρονιά σχετικά με το επώνυμο «Ντε Γκρες» που είχε αιτηθεί ο Παύλος για τα μέλη της οικογένειάς του. Ο ίδιος αποκάλυψε ότι κάποιοι τον αποκαλούν μέχρι και «Μεγαλειότατο», ενώ στον δρόμο τον φωνάζουν συχνά μόνο με το μικρό του όνομα, γεγονός που δεν τον ενοχλεί καθόλου. «Άμα κάποιος νομίζει ότι δείχνει τίτλο, δεν είναι, και έτσι θα μείνει» ξεκαθάρισε για το νέο του επώνυμο.

Η γνωριμία με τη Μαρί Σαντάλ και η αναφορά στα παιδιά τους

«Όταν την είδα έμεινα ξερός» αποκάλυψε ο Παύλος Ντε Γκρες για τη γνωριμία του με τη Μαρί Σαντάλ, αποκαλύπτοντας και μία συζήτησή τους από την αρχή της σχέσης τους που έμελλε να είναι προφητική: «Όταν τη ρώτησα, απάντησε ότι ήθελε πέντε παιδιά, εγώ είχα στο μυαλό μου τρία».

Ο Παύλος Ντε Γκρες με τη σύζυγό του, Μαρί Σαντάλ και τη μητέρα του, Άννα Μαρία.

«Τα παιδιά μεγαλώσανε σε ένα ελληνικό σπίτι, διαφορετικά από ό,τι εγώ, αλλά όμως αγαπάνε την πατρίδα μας, πάντα κάναμε πρωινό και βραδινό μαζί, τα πηγαίναμε σχολείο. Η συζήτηση μέσα στην οικογένεια είναι πάρα πολύ σημαντική, να μην κρύβεις τίποτα» σχολίασε ο Παύλος.

ο Νίκος Χατζηνικολάου δεν μπορούσε να μην τον ρωτήσει για το θέμα της στρατιωτικής θητείας των τεσσάρων γιων του, που έχουν πάρει επίσης την ελληνική ιθαγένεια: «Και αυτή είναι η ώρα τους, μπορεί να έρθουν τώρα να κάνουν τη θητεία τους».