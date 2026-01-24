Κακλεσμένος στην εκπομπή του Μιχάλη Κεφαλογιάννη ήταν το πρωί του Σαββάτου ο ραδιοφωνικός παραγωγός Ποσειδώνας Γιαννόπουλος, ο οποίος αποκάλυψε ότι έχει ζήσει «την πολύ επικίνδυνη τοξικότητα» στον χώρο της τηλεόρασης. Μάλιστα κάποια στιγμή είχε φτάσει τόσο πολύ στα όριά του ώστε προφασίστηκε ασθένεια, «για να μην τα κάνω όλα λίμπα» όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Σε αυτές τις συνεργασίες που είναι πολυσυλλεκτικές, είναι άνθρωποι που πρέπει να συντονιστούν, να έχουν τη λεγόμενη χημεία και τα λοιπά, αν το πράγμα δεν δένει, αν κάποιος είναι ανταγωνιστικός παραπάνω, και επειδή εσύ μπορεί να ξεχωρίζεις….φαντάσου τώρα να μιλάς εσύ στον αέρα και ο διπλανός σου να κάνει νόημα στον παρουσιαστή « κόφ’τον». Αυτό δεν είναι τοξικότητα; Τοξικός θα φανώ εγώ που μπορεί να θυμώσω και να τα πω; Ο επικεφαλής είναι αυτός που ρυθμίζει και βάζει τα όρια. Αν λοιπόν υπάρχουν τέτοιου είδους συμπεριφορές και τέτοιου είδους καταστάσεις, ξέρεις ότι δεν θα καλυτερεύσουν.

Ποσειδώνας Γιαννόπουλος: «Έχω τραβήξει πολύ κουπί»

Σχετικά με την πολυσυζητημένη αποχώρησή του από την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα στην αρχή της φετινής σεζόν, που ο ίδιος είχε αρχικά επιμείνει ότι έγινε επειδή δεν μπορούσε να ξυπνάει τόσο πολύ νωρίς το πρωί, αυτή τη φορά έδωσε μία κάπως διαφορετική εκδοχή, επιβεβαιώνοντας κάτα κάποιο τρόπο όσους έλεγαν ότι απλά δεν ήθελε να εκθέσει τότε κάποιον: «Ελεγα σε όλους “τι να προλάβει να μου κάνει ένας άνθρωπος σε μία εβδομάδα;” Απλά εγώ είδα ότι πιθανώς το πολύ πρωινό, το να είσαι σε μία συνεργασία που δεν γίνεται ποτέ να συμπαθείς στους πάντες, μπορεί να μου δημιουργήσει οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας.

«Επειδή είμαι σε ένα status της ζωής μου που έχω τραβήξει πολύ κουπί, τώρα λες ότι μπορώ να αφήνω το κουπί. «Είδες κόκκινες σημαίες, δηλαδή;» τον ρώτησε ο παρουσιάστής. «Όχι μωρέ, είναι αυτό που βλέπουμε εμείς, οι παλιές καραβάνες καταλαβαίνουμε» κατέληξε με νόημα ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος.

Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος αποχαιρετώντας τον Γιώργο Λιάγκα μετά από μόλις μία εβδομάδα στην εκπομπή.