Απώλειες στους πίνακες τηλεθέασης κατέγραψε ο Νίκος Μάνεσης το πρωί του Σαββάτου με 12,8% στο κοινό 18-54, χάνοντας την πρωτιά από την ταινία του Star «Ο μπλοφατζής» που έκανε 16,6%. Η Σίσσυ Χρηστίδου κέρδισε το 11,8% των τηλεθεατών ηλικίας 18-54.

Μόλις 10,7% ήταν ο μέσος όρος η εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού στον Alpha στο δυναμικό κοινό με την κλασική ελληνική ταινία «Ο Μπακαλόγατος» στον ΑΝΤ1 να περνάει στην πρώτη θέση με 15,9%.

Αρκετά χαμηλά ποσοστά και για την Αναστασία Γιάμαλη (7,2%), ενώ το δίδυμο Γκουντάρα- Κάκκαβα έκανε 2,3% και το δίδυμο Πανόπουλου-Λαζάρου στον ΣΚΑΪ έμεινε στο 4,9%.

Μπορεί η εκπομπή Sing for Greece της ΕΡΤ1, στην οποία ακούστηκαν χτες τα 14 από τα 28 τραγούδια που θα διαγωνιστούν στους δύο ημιτελικούς να μην τράβηξε το ενδιαφέρον του κοινού (μέχρι 4,3% έφτασαν τα ποσοστά τηλεθέασης), δύο υποψηφιότητες όμως προκάλεσαν τα περισσότερα θετικά σχόλια στο διαδίκτυο (επιβεβαιώνοντας τη HuffPost), ο Ακύλας και η Marseaux, οι οποίοι ανήκουν στο δυναμικό της Minos EMI, όπως και η Αντιγόνη Μπάξτον, που εκπροσωπεί φέτος την Κύπρο.

Στον δεύτερο ημιτελικό, βέβαια, θα ακουστεί το τραγούδι του Good Job Nicky, που βρίσκεται επίσης πολύ κοντά στην πρόκριση.

Παραμένοντας σε ρυθμούς Eurovision, στα μέσα της εβδομάδας έγινε γνωστό ότι η Josephine αποχώρησε από την Panik Records επειδή της είχαν υποσχεθεί ότι θα εκπροσωπούσε φέτος την Κύπρο στον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού, κάτι το οποίο φυσικά δεν συνέβη. Οι πληροφορίες της HuffPost αναφέρουν πάντως πως το διαζύγιο ανάμεσα στις δύο πλευρές δεν είναι οριστικό.

Ο Νίνο με τη Josephine

Ευτυχώς στην προσωπική της ζωή, το τοπίο δεν είναι πλέον καθόλου… θολό, αφού η επανασύνδεσή της με τον Νίνο τους έχει κάνει πολύ χαρούμενους, αν και οι δυο τους έχουν αποφασίσει να κρατήσουν χαμηλούς τόνους.

Ένας νέος μικρός τηλεοπτικός «πόλεμος» στην πρωινή ζώνη έχει ξεσπάσει στην πρωινή ζώνη με αφορμή τις χτεσινές δηλώσεις του Δημήτρη Παπανώτα στο «Χαμογέλα και πάλι»

Η αντίδραση της Δέσποινας Καμπούρη ήταν άμεση, με τον Πάνο Κατσαρίδη να συνυπογράφει:

Η Βίσση πάει ΟΑΚΑ

Και μια ευχάριστη πληροφορία για το τέλος. Μετά τα sold out στο Καλλιμάρμαρο, η ομάδα της Άννας Βίσση βρίσκεται, μαθαίνουμε, σε προχωρημένες συζητήσεις για μία μεγάλη συναυλία τον Σεπτέμβριο στο Ολυμπιακό Στάδιο, ένα μεγάλο στοίχημα που η ίδια είναι αποφασισμένη να κερδίσει.

