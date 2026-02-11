Με καριέρα δεκαετιών στην τηλεόραση, στο θέατρο αλλά και στην πολιτική, ο Χάρης Ρώμας παραμένει μια από τις πιο αναγνωρίσιμες και πολυσυζητημένες προσωπικότητες της ελληνικής δημόσιας ζωής. Η πρόσφατη συνέντευξή του για την ερωτική του ζωή επαναφέρει στο προσκήνιο έναν άνθρωπο που δεν δίστασε ποτέ να μιλήσει ανοιχτά για τον εαυτό του και να ζήσει με τους δικούς του όρους.

Η πρόσφατη εξομολόγηση: «Δεν έχω πρόβλημα με την ερωτική μου ζωή»

Σε πρόσφατη τηλεοπτική συνέντευξη, ο ηθοποιός και σεναριογράφος μίλησε με ασυνήθιστη ειλικρίνεια για την προσωπική του ταυτότητα και τον τρόπο που βιώνει τον έρωτα.

Όπως ανέφερε, έχει ζήσει «μια σύνθετη ζωή», απορρίπτοντας την ανάγκη να μπει σε ετικέτες ή να ικανοποιήσει κοινωνικές προσδοκίες. Παράλληλα, τόνισε ότι νιώθει απόλυτα άνετα με τον εαυτό του και την ερωτική του ζωή, δηλώνοντας πως είναι «πλήρης».

Στο ίδιο πλαίσιο, σημείωσε ότι του αρέσει η ανδρική του ταυτότητα και ότι έχει βιώσει τον έρωτα «σε διάφορες εκφάνσεις του», δίνοντας έμφαση στην προσωπική ελευθερία και αυθεντικότητα.

Ποιος είναι ο Χάρης Ρώμας

Ο Χάρης Ρώμας (καλλιτεχνικό όνομα του Χαράλαμπου Ρασσιά) γεννήθηκε στον Πειραιά το 1960 και είναι ηθοποιός, σεναριογράφος, σκηνοθέτης, στιχουργός και πολιτικός.

Αρχικά σπούδασε Ιατρική, όμως τελικά ακολούθησε την υποκριτική, σπουδάζοντας σε δραματικές σχολές και χτίζοντας μια πορεία που τον καθιέρωσε σε τηλεόραση, θέατρο και κινηματογράφο.

Έγινε ιδιαίτερα γνωστός μέσα από σειρές που άφησαν εποχή, όπως:

«Οι Μεν και οι Δεν»

«Κωνσταντίνου και Ελένης»

«Το καφέ της Χαράς»

Οι παραγωγές αυτές θεωρούνται διαχρονικές επιτυχίες και συνεχίζουν να προβάλλονται δεκαετίες μετά την πρώτη προβολή τους.

Ο δημιουργός που έγινε «κεφάλαιο» της ελληνικής TV

Η παρουσία του Ρώμα στην ελληνική τηλεόραση δεν περιορίστηκε στην υποκριτική. Συνέγραψε, σκηνοθέτησε και διαμόρφωσε χαρακτήρες που έγιναν pop culture αναφορές.

Δεν είναι τυχαίο ότι συχνά χαρακτηρίζεται «ολόκληρο κεφάλαιο» της τηλεοπτικής ιστορίας της χώρας, με πολυετή επιτυχία και μεγάλη απήχηση στο κοινό.

Από την τέχνη στην πολιτική

Τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται ενεργά και στην πολιτική. Έχει εκλεγεί στην Περιφέρεια Αττικής και έχει υπηρετήσει σε θέσεις σχετικές με τον πολιτισμό και τον αθλητισμό, ενώ συμμετείχε και σε αυτοδιοικητικές εκλογές.

Ο άνθρωπος πίσω από τον μύθο

Παρά τη δημόσια εικόνα, έχει μιλήσει ανοιχτά και για δύσκολες εμπειρίες της ζωής του, όπως περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης στα πρώτα επαγγελματικά του βήματα, κάτι που ανέδειξε πλευρές της βιομηχανίας θεάματος που σπάνια συζητούνται δημόσια.

Γιατί παραμένει επίκαιρος

Ο Χάρης Ρώμας δεν είναι απλώς ένας δημοφιλής ηθοποιός. Είναι ένας δημιουργός πουεπηρέασε τη σύγχρονη ελληνική κωμωδία, διατήρησε παρουσία σε πολλούς χώρους (TV, θέατρο, πολιτική), μιλά δημόσια με προσωπικό τόνο, χωρίς φόβο κοινωνικής κριτικής

Ίσως αυτός είναι και ο λόγος που, δεκαετίες μετά την πρώτη του εμφάνιση, συνεχίζει να απασχολεί την επικαιρότητα, όχι μόνο για τη δουλειά του, αλλά και για τον τρόπο που αντιμετωπίζει τη ζωή.