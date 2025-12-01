Την παράσταση κατάφερε να κλέψει η Σιένα Μίλερ στα βρετανικά βραβεία μόδας που πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Δευτέρας στο Royal Albert Hall του Λονδίνου. Η 43χρονη ηθοποιός περπάτησε στο μαύρο χαλί της ετήσιας διοργάνωσε με διάφανη δημιουργία του οίκου Givenchy που αποκάλυπτε την προχωρημένη εγκυμοσύνη της.

Αυτό θα είναι το δεύτερο παιδί με τον 28χρονο αμερικανό σύντροφό της Όλι Γκριν -η κόρη τους γεννήθηκε τον Δεκέμβριο του 2023, ενώ η μεγαλύτερή της κόρη Μάρλοου, καρπός του έρωτά της με τον βρετανό, επίσης συνάδελφό της, Τομ Στάριτζ, έκλεισε τα 15 της χρόνια τον Ιούλιο.

Η Σιένα Μίλερ με τον αγαπημένο της Όλι Γκριν.

Η Σιένα Μίλερ γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη, μεγάλωσε στο Λονδίνο, όπου ξεκίνησε να δουλεύει ως μοντέλο. Η εκτίναξή της στη διασημότητα έγινε από τη σχέση της με τον Τζουντ Λο, ο οποίος την απάτησε με την νταντά των παιδιών του από τον πρώτο του γάμο. Παράλληλα μετατράπηκε σε παγκόσμιο fashion icon, αφού το boho chic στυλ της την έβαλε στις λίστες με τις πιο καλοντυμένες σταρ του πλανήτη- η ίδια μάλιστα ίδρυσε και τη δική της εταιρεία ρούχων Twenty8Twelve.