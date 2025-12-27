Με τον Στράτο Τζώρτζογλου γνωρίζομαστε από τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Ήταν η εποχή που είχε δώσει τέλος στον γάμο του με τη Μαρία Γεωργιάδου και η σχέση του με τη Δήμητρα Ματσούκα μονοπωλούσε τα πρωτοσέλιδα και- συνεπώς- το ενδιαφέρον των παπαράτσι.

Η εγγραφή ξεκινάει κάπως απότομα, αφού ο Βασίλης Οικονόμου, που εκτελεί χρέη οπερατέρ, πατάει το Rec καθώς σχολιάζουμε το πρόσωπο των ημερών, τον Γιώργο Μαζωνάκη, με τον οποίο o Στράτος Τζώρτζογλου έχει συνεργαστεί δύο φορές στο παρελθόν. Τη μία φορά μάλιστα, ο σκοπός ήταν φιλανθρωπικός.

Advertisement

Advertisement

Έχοντας πάρει αρκετά «όχι» ο Τζώρτζογλου από ανθρώπους του εντέχνου, ο Μαζωνάκης του είχε απαντήσει αμέσως θετικά ταξιδεύοντας στη Βέροια να τραγουδήσει αφιλοκερδώς και μάλιστα είχε ιδιαίτερη συστολή γιατί από κάτω βρίσκονταν άνθρωποι της Εκκλησίας. «Τώρα για το τωρινό, σηκώνω τα χέρια ψηλά γιατί κανείς δεν ξέρει, ούτε για τον εαυτό του, τα σεξουαλικά του σκοτάδια».

Ο ίδιος ο Τζώρτζογλου στο ξεκίνημά του πριν από 38 χρόνια είχε ακούσει, λέει, αρκετές ανήθικες προτάσεις και η άρνησή του τον άφηνε χωρίς δουλειά Όχι ως άγνωστος, αλλά έχοντας ήδη συνεργαστεί με θρυλικά ονόματα, όπως ο Καρόλος Κουν, ο Παντελής Βούλγαρης και ο Θόδωρος Αγγελόπουλος. «Είχα πολλή μεγάλη ζήλια και φθόνο, πήρα ωκεανούς μίσους».

Με τη Μιμή Ντενίση στη σκηνή.

Η ίδια του η μητέρα, της οποίας η απώλεια θα τον οδηγούσε αρκετά χρόνια μετά στην κατάθλιψη, του κλείδωνε τις πόρτες στο σπίτι επειδή δεν ήθελε ο γιος της να γίνει ηθοποιός. «Δεν απογαλακτίστηκα ποτέ» ομολογεί. «Με έκανε στα 15 της, μεγαλώσαμε μαζί. Σε εκείνη οφείλω τα πάντα. Η μητέρα μου ήταν σαν τη Βάνα Μπάρμπα και ο πατέρας μου ήταν σαν τον Μπισμπίκη στην τελευταία ταινία του Οικονομίδη».

Η γαμήλια φωτογραφία των γονιών του, Χρήστου και Ευτυχίας: Εκείνος ήταν 19 και εκείνη 15.

«Μου έλεγαν να μην παντρευτώ τη Μαρία γιατί θα καταστραφώ»

Ακόμα και σήμερα η πρώτη του σύζυγος, Μαρία Γεωργιάδου παραμένει ένας από τους πιο κοντινούς του ανθρώπους. Μπορεί στην αρχή της σχέσης τους να μην είχαν χρήματα να αγοράσουν ούτε ζάχαρη, αλλά εκείνος εκείνος είναι ευτυχής που μεγάλωσε τον γιο τους Αλκιβιάδη με ηθικές αρχές. Εκείνος ζει πλέον μόνιμα στη Νέα Υόρκη και μάλιστα τα πρώτα πέντε χρόνια ο Στράτος Τζώρτζογλου τα παράτησε όλα και πήγε μαζί του, φτάνοντας ξανά στο σημείο να μην έχει να φάει- άλλη μια εμπειρία που δεν μετάνιωσε ούτε στιγμή.

Με τη Μαρία Γεωργιάδου και τον γιο τους, Αλκιβιάδη, το 2016.

Στράτος Τζώρτζογλου: «Είναι πολύ δυσάρεστο να είσαι πρώην ζεν πρεμιέ»

«Αγκάλιασα τις δυσκολίες και την ηλικία μου από την πρώτη στιγμή» παραδέχεται ο 60χρονος, σήμερα, Στράτος Τζώρτζογλου. Στα 22 του παντρεύτηκε τη Μαρία και στα 52 του παντρεύτηκε τη Σοφία Μαριόλα, που τους χωρίζουν 25 χρόνια, αλλά πολλές φορές εκείνη είναι που τον εμψυχώνει. «Έκανα πάντα επιλογές της καρδιάς μου».

Με τη Σοφία Μαριόλα είναι μαζί από το 2017.

Advertisement

Γιατί έκανε ο Στράτος Τζώρτζογλου τον Ζιλ Ντασέν να δακρύσει; Τι του έγραψε η Μελίνα Μερκούρη πριν φύγει από τη ζωή; Πώς συνάντησε τον Μάνο Χατζιδάκι; Γιατί απέρριψε τις προτάσεις της Αλίκης Βουγιουκλάκη και της Τζένης Καρέζη να παίξουν μαζί στο θέατρο. Πόσοι γνωρίζουν ότι ήταν η πρώτη επιλογή της Δήμητρας Παπαδοπούλου για τον ρόλου του Σπύρου στους «Απαράδεκτους»

Το γράμμα του Ίνγκμαρ Μπέργκμαν

Ο Στράτος Τζώρτζογλου συνεχίζει το namedropping χωρίς διάθεση να… φλεξάρει γιατί αυτή ήταν τότε η δική του καθημερινότητα. Ο Μίνως Βολανάκης, Σπύρος Ευαγγελάτος, ο Μιχάλης Κακογιάννης ακόμα και ο Ίνγκμαρ Μπέργκμαν είναι πρόσωπα που εκτίμησαν το ακατέργαστο ταλέντο του αφού δεν πήγε ποτέ σε σχολή υποκρτικής. «Ο Τζώρτζογλου είναι βιολί στραντιβάριους, βγάζει ό,τι ήχους θα του παίξει ο μουσικός» είχε γράψει ο σπουδαίος σουηδός σκηνοθέτης στην κόρη του Εύα.

«Ο Ελία Καζάν μου είχε πει ότι έμοιαζα με τον Γουόρεν Μπίτι»

Όταν ο Καζάν του είχε κάνει αυτό το κομπλιμέντο, ο Στράτος Τζώρτζογλου δεν γνώριζε καν ποιος ήταν ο Γουόρεν Μπίτι. Μάλιστα ο Καζάν ήθελε να συνεργαστεί μαζί του αλλά η ταινία που ετοίμαζε τότε δεν πήρε ποτέ χρηματοδότηση.

Advertisement

Σε λίγες εβδομάδες ο Στράτος Τζώρτζογλου επιστρέφει τηλεοπτικά με τη σειρά του Βασίλη Τσελεμέγκου «Από ήλιο σε ήλιο» στην ΕΡΤ1 σε σενάριο της Μαρίας Γεωργιάδου με τον γιο τους να υπογράφει την επιμέλεια σεναρίου. «Αν δεν έπαιρνα το ΟΚ από τον γιο μου θα παντρεύομουν» αποκαλύπτει. Όχι μόνο δεν μετάνιωσε που τα άφησε όλα για να πάει με τον Αλκιβιάδη στην Αμερική, αλλά θεωρεί πως είναι ένα από τα καλύτερα πράγματα που έχει κάνει στη ζωή του. «Εκεί όλες μου οι υπο-προσωπικότητες πόνεσαν. Σταμάτησα να κάνω έρωτα για πέντε χρόνια, δεν ήθελα ούτε θηλυκή μύγα να μπει στο σπίτι. Το εγώ μου πόνεσε, η ψυχή μου απελευθερώθηκε».

Έκανε λάθος χειρισμούς στην καριέρα του; «Άπειρους» απαντάει αμέσως. «Εγώ στην ιστορία μπορεί να μείνω με το “τι έγινε Κωστάκη, γουστάρεις τη χωριάτισσα”. Έζησα όμως αυτή τη ζωή με αυτούς τους ανθρώπους; Την έζησα. Δεν μου την παίρνει κανείς πίσω».

Advertisement

Advertisement

Advertisement