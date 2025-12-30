Μπορεί το κοινό να έχει γνωρίσει ήδη τους έξι πρώτους «Αθηναίους» παίκτες που ετοιμάζονται να ταξιδέψουν αμέσως μετά την αλλαγή του χρόνου στον Άγιο Δομίνικο και να ξεκινήσουν αμέσως γυρίσματα, αφού ο νέος κύκλος του Survivor, που αποτελεί το μεγάλο στοίχημα του ΣΚΑΪ για τη φετινή σεζόν κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 11 Ιανουαρίου.

Γυμναστές, μοντέλα, αθλητές και νεαρά πρόσωπα από τον χώρο της εστίασης θα κληθούν να βρεθούν αντιμέτωποι με τους «Επαρχιώτες», οι οποίοι θα συστηθούν στο κοινό τις επόμενες μέρες- ο μεγαλύτερος σε ηλικία, παίκτης, μάλιστα είναι πάνω από 50 ετών.

Αν και αρχικά είχε γίνει γνωστό ότι θα ταξιδέψουν 24 παίκτες, είναι πλέον πιθανόν να πετάξουν μαζί τους και αναπληρωματικοί. Η μεγάλη διαφορά που υπάρχει σε σχέση με προηγούμενους κύκλους του Survivor είναι ότι δεν θα δούμε ούτε παλιούς συμμετέχοντες, ούτε celebrities, καθώς το παιχνίδι επιστρέφει στις παλιές του ρίζες. Χωρίς, λοιπόν, τις υψηλές αμοιβές των διασήμων, η Παραγωγή του παιχνιδιού κατάφερε να ανεβάσει το έπαθλο στο ιλιγγιώδες ποσό των 250.000 ευρώ.

Διαφορές θα υπάρξουν και στους στίβους μάχης, αφού πλέον τα αγωνίσματα δεν θα βασίζονται μόνο στη σωματική δύναμη και αντοχή ώστε να ευνοούνται και οι παίκτες που δεν είναι τόσο γυμνασμένοι.

Ποιος θα αντικαταστήσει τον Γιώργο Λιανό στο Survivor

Στα μέσα Φεβρουαρίου, ο Γιώργος Λιανός θα λείψει για περίπου δύο εβδομάδες από το Survivor αφού θα πρέπει να ταξιδέψει στο Άμστερνταμ για τα γυρίσματα του The Floor, αν και στην πραγματικότητά δεν θα απέχει περισσότερα από πέντε επεισόδια.

Οι πληροφορίες της HuffPost αναφέρουν ότι ο αντικαταστάτης του θα είναι άντρας και μάλιστα πρόσωπο που έχει σχέση με την τουρκική εταιρεία παραγωγής, Acun Medya, γεγονός που μπορεί να σημαίνει ότι τη θέση του Γιώργου Λιανού θα πάρει ο ίδιος ο Ατσούν Ιλιτζαλί, ο οποίος έχει παραδεχτεί ότι το ελληνικό Survivor είναι ένα από τα αγαπημένα του.