Ο Πέτρος Κουσουλός και ο Γιώργος Θαναηλάκης κέρδισαν το ενδιαφέρον του κοινού.

Την πρώτη «Καλημέρα Ελλάδα» είπε τη Δευτέρα 2/2 ο Στέφανος Σίσκος δίπλα στον Παναγιώτη Στάθη κατακτώντας το 6,5% του δυναμικού κοινού (5,8% στο σύνολο). Η εκπομπή ξεκίνησε με 3,2%, έπεσε στο 0,9% και άγγιξε σε τέταρτο το 11,2%, δίνοντας πάσα στον Γιώργο Λιάγκα 9,9%.

Ακριβώς απέναντι, η «Ώρα Ελλάδος» του OPEN σημείωσε 9,4%, η «Κοινωνία ώρα MEGA» 12,8%, το «Σήμερα» του ΣΚΑΪ 8,4% και το Happy Day 13,7%.

Τη μεγάλη ανατροπή στην πρωινή ζώνη έκαναν όμως οι «Αταίριαστοι» που πήραν την πρωτιά (και) στο κοινό 18-54 με 13,2% (18,8% στο σύνολο) με την Κατερίνα Καινούργιου να ακολουθεί με 12,7%, τον Γιώργο Λιάγκα στο 11,4%, τη Φαίη Σκορδά στο 10,7%, το δίδυμο Χατζίδου- Παύλου να σημειώνει 9,4% και το δίδυμο Στραβελάκη- Καραμήτρου να κερδίζει το 4,5% του δυναμικού κοινού.

Την υψηλότερή του, ίσως, επίδοση, για τη φετινή σεζόν πέτυχε το μεσημέρι ο Πέτρος Κουσουλός με 22,8% στο δυναμικό κοινό (η εκπομπή έφτασε μέχρι το 29,2%), συμπαρασύροντας και το «Ρουκ Ζουκ» που σκαρφάλωσε στο 14,3%, με το 5Χ5 να προσγειώνεται στο 5,1%.

Η Ζήνα Κουτσελίνη έκανε μέσο όρο 10,4%, η Μαρία Αναστασοπούλου χωρίς τον Άρη Πορτοσάλτε έκανε 8,2%, ενώ ο Θανάσης Πάτρας περιορίστηκε στο 2%. Χαμηλή επίδοση και για τον Κώστα Τσουρό (1,7%), ενώ ο Σπύρος Χαριτάτος στο OPEN κέρδισε το 4,5% του δυναμικού κοινού.

Ο Κώστας Τσουρός με τη Ναταλία Αργυράκη.

Ρεκόρ τηλεθέασης έκανε και το Deal (19,9%) ενώ ο «Τροχός της Τύχης» ήρθε ισόπαλος με το The Chase (14,8%).

Στα κεντρικά δελτία ειδήσεων, το κοινό 18-54 προτίμησε τον Αντώνη Σρόιτερ (13,5%), ο οποίος πήρε την πρωτιά και στο σύνολο με 171%. Αμέσως μετά, την πρωτιά πήρε η παρέα του Αντώνη Κανάκη (17,1%) με το «Να μ’ αγαπάς» να ακολουθεί με 16,4% (20,2% στο σύνολο).

Η συνέντευξη του πρωθυπουργού στον Αλέξη Παπαχελά έκανε μέσο όρο 6,6% στο δυναμικό κοινό. Ακριβώς απέναντι ο «Άγιος Έρωτας» σημείωνε 14,2% , το «Μια νύχτα μόνο» 10,2%, το Grand Hotel να ακολουθεί με 9,4%, το Real View 2,7%, και τη χρυσή… κούπα να πηγαίνει στο Master Chef (18,7%).

To Survivor έπεσε στο 9,3% ενώ η σειρά «Γιατί ρε πατέρα» δεν έκανε πολλούς τηλεθεατές να χαμογελάσουν (4,4%). Χαμηλά ποσοστά και για τη «Γη της Ελιάς» (5,9%), ενώ η συνέντευξη της Δέσποινας Βανδή στον Alpha έκανε μέσο όρο 6,2%.

Στο σύνολο κοινού όμως ο «Άγιος Έρωτας» κατάφερε να συγκινήσει περισσότερο, κάνοντας μέσο όρο 16,2% και το Grand Hotel να ακολουθεί με 14%.