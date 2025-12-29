Μία από τις πιο υψηλές επιδόσεις του στη φετινή σεζόν κατέκτησε το πρωί της Κυριακής ο Νίκος Μάνεσης στον Alpha. Η τηλεθέαση της εκπομπής του άγγιξε το 24,8% στο δυναμικό κοινό (20,3% μέσος όρος και 21,3% στο σύνολο κοινού).

Η Σίσσυ Χρηστίδου -με μαγνητοσκοπημένη εκπομπή- σημείωσε 12%, οι «Δεκατιανοί» του ΣΚΑΪ βρέθηκαν στην τρίτη θέση με 9,3% και η Ελένη Τσολάκη ακολούθησε με 7,2%.

Στη μεσημεριανή ζώνη, το δυναμικό κοινό προτίμησε την «Αλίκη στο ναυτικό» (14%) από τη Ναταλία Γερμανού (12,9%), στο σύνολο όμως το «Καλύτερα δε γίνεται» πέτυχε υψηλότερη τηλεθέαση (14,1%).

Το δίδυμο Πανόπουλου- Λαζάρου στον ΣΚΑΪ έκανε μέσο όρο 4,6% και το ζεύγος Γκουντάρα- Κάκκαβα στο Open ανέβηκε στο 4% χωρίς να είναι καν live.

Η απογευματινή τηλεθέαση έβγαλε νικήτρια τη Μαρία Μπεκατώρου (13,1%), ενώ το Mega κυριάρχησε και στα κεντρικά δελτία ειδήσεων με 14,6%.

Τηλεθέαση prime time ζώνης: Η ξένη ταινία του Star πέρασε το The Voice

Η μεγάλη έκπληξη στην τηλεθέαση της Κυριακής έμελλε να γίνει αμέσως μετά αφού ο ημιτελικός του The Voice, που ήταν κιόλας live (17,8%) έχασε την πρωτιά από την ταινία «Μόνος στο σπίτι 2» του Star (18,1%). Μετά το τέλος της ταινίας τα ποσοστά του ΣΚΑΪ άγγιξαν σε τέταρτο το 24,7%.

Στο σύνολο κοινού όμως τα δεδομένα ευνοήσαν το μουσικό talent show με μέσο όρο 23,3%.