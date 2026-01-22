31 Αυγούστου 2020. Η Ιωάννα Μαλέσκου υποδέχεται τους τηλεθεατές του ΣΚΑΪ στη θέση του Γιώργου Λιάγκα. Η μεταγραφή της «Μενεγάκη της Κρήτης», όπως την αποκαλούσαν τότε και εκείνη έδειχνε να το απολαμβάνει- τώρα δηλώνει ότι την πίεζε πολύ- έχει κάνει πολύ θόρυβο πριν καν βγει η εκπομπή Love It στον αέρα.

Το τρέιλερ που βγαίνει στα μέσα του καλοκαιριού την παρουσιάζει έτσι ακριβώς όπως την περιέγραφαν: Μια πιο φρέσκια εκδοχή της Μενεγάκη. Τα προβλήματα όμως δεν έχουν ακόμα ξεκινήσει: Η Ιωάννα Μαλέσκου, έχοντας δεχτεί τρεις προτάσεις την άνοιξη του 2020 ώστε να μετακομίσει από το Ηράκλειο στην Αθήνα, πείθεται από τον διευθυντή προγράμματος του ΣΚΑΪ, Χρήστο Κόμπο να υπογράψει με το κανάλι του Φαλήρου.

Ο Χρήστος Κόμπος όμως αποχωρεί από τον ΣΚΑΪ και τη θέση του παίρνει η Άλκηστις Μαραγκουδάκη. Στα πρώτα τους ραντεβού, η Ιωάννα Μαλέσκου ακούει με προσοχή και χαμόγελο και συμφωνεί με όσα ακούει ώστε η εικόνα της να γίνει πιο «σικάτη». Της κλείνει μάλιστα ραντεβού με τον περιζήτητο hair colorist, Νικόλα Βιλλιώτη ώστε να της δώσει τη «σωστή» απόχρωση στα μαλλιά της.

Πριν συμπληρωθεί ένας μήνας από την πρεμιέρα, η Ιωάννα Μαλέσκου αποφασίζει χωρίς να ρωτήσει κανέναν να βάψει τα μαλλιά της πλατινέ- και μάλιστα την ημέρα που είχε καλεσμένη την ανκοργούμαν του ΣΚΑΪ, Σία Κοσιώνη-, προκαλώντας σοκ στη διοίκηση του καναλιού που της έχει χτίσει όλο το promo με άλλο στυλ. Και εκεί πλέον αλλάζει η δυναμική της σχέσης των δύο πλευρών.

Την ίδια στιγμή οι κριτικές γύρω από το project «Μαλέσκου», μόνο επιεικείς δεν είναι στην πλειοψηφία τους. Τα μη προσδοκώμενα ποσοστά τηλεθέασης, οι σχέσεις της με συνεργάτες της, η προσπάθειά της να πλασάρει μια τελείως διαφορετική εικόνα από αυτό που είχε «αγοράσει» ο ΣΚΑΪ, δημιουργούν την εικόνα μιας παρουσιάστριας που δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες, χωρίς να έχει ούτε την εμπειρία, ούτε την επιτυχία που να της επιτρέπουν κάτι τέτοιο.

Αντιθέτως, με τους ανθρώπους που η ίδια έχει αποφασίσει ότι εμπιστεύεται, όπως π.χ ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος, τον οποίο κάνει και κουμπάρο της, είναι μια άλλη Ιωάννα. Γλυκιά, τρυφερή, προστατευτική. Δυσανασχετεί με όποιον της ασκεί κριτική, πέφτει στην «παγίδα» των απαντήσεων. Ο λόγος της, σύνθετος, δαιδαλώδης, με παρενθετικές προτάσεις και στο τέλος γέλια αυταρέσκειας ή αμηχανίας, όπως το πάρει κανείς.

Οι φήμες τότε λένε πως ο ΣΚΑΪ δεν ήθελε να συνεχίσει για δεύτερη σεζόν, αλλά το συμβόλαιο που έχει υπογράψει ήταν διετές. Ενώ η εκπομπή της είναι ακόμα στον αέρα, αρχίζουν να ακούγονται οι φήμες για την αντικατάστασή της από τη Φαίη Σκορδά, όπως ακριβώς είχε γίνει δύο χρόνια πριν με τον Γιώργο Λιάγκα.

Σε αντίθεση με την καριέρα της που μπαίνει σε παύση, τόσο η εξωστρέφειά της γίνεται πιο έντονη, αφού δίνει το παρών σχεδόν κάθε εβδομάδα στα καλέματα γνωστών PR, ενώ την ίδια στιγμή οι φωτογράφοι προσπαθούν να την απαθανατίσουν με τον σύντροφό της Κωνσταντίνο Δανιά. Η Ιωάννα μένει έγκυος, το ζευγάρι παντρεύεται παίζοντας κρυφτό με τις τηλεοπτικές κάμερες αφού ο σύζυγός της δεν θέλει να έχει καμία επαφή με τη δημοσιότητα.

Το 2023, στον 8ο μήνα της εγκυμοσύνης της.

Έναν χρόνο μετά τη γέννηση της κόρης της, η Ιωάννα Μαλέσκου επιστρέφει τηλεοπτικό με το… αξιολησμόνητο, TV Queen στο OPEN. Οι σχέσεις της με τον Ανδρέα Μικρούτσικο ξεκινούν με αγκαλιές και τελειώνουν με δηλώσεις αμοιβαίας απογοήτευσης, για να το θέσει κανείς κομψά. Η αρχή της επόμενης σεζόν τη βρίσκει πάλι εκτός τηλεόρασης.

Στα τέλη του περασμένου Μαΐου, η Ιωάννα Μαλέσκου δέχεται πρόταση από τον Λάμπρο Κωσταντάρα- έναν άνθρωπο που την είχε κρίνει αυστηρά στο παρελθόν- να παρουσιάσουν μαζί το καλοκαιρινό πρωινό του Open. Άλλη μια συνεργασία που ξεκινάει με τους καλύτερους οιωνούς και πολλές κοινές εμφανίσεις και δηλώσεις, σε σημείο που αφήνονται άβολα υπονοούμενα για τη υφή της σχέσης τους, την ίδια στιγμή που η Ιωάννα επιμένει να διαψεύδει τον φημολογούμενο χωρισμό της.

Η εκπομπή τους παίρνει το πράσινο φως και για τη χειμερινή σεζόν και κάπου εκεί αρχίζουν πάλι τα μικρά προβλήματα στην επαγγελματική τους συγκατοίκηση, χωρίς όμως οι δυο τους να τσακώνονται φανερά ή κρυφά. Η διαρροές αυτές ενοχλούν πολύ την Ιωάννα -ειδικά η αποκάλυψη ότι δέχτηκε επίπληξη για τη συμπεριφορά της και τις δηλώσεις για το επαγγελματικό της μέλλον- αλλά και τη ανώτατη διοίκηση του OPEN που, θέλοντας- πολύ ορθά- να προστατεύσει το προΐόν της- ξεκαθαρίζει ότι οι δυο παρουσιαστές είναι ισότιμοι και η Μαλέσκου έχει τη στήριξή τους.

Ιωάννα Μαλέσκου: Αδικημένη ή άδικη;

Έχοντας η ίδια αφήσει να εννοηθεί ξεκάθαρα ότι την επόμενη σεζόν προτιμάει να είναι μόνη της στην τηλεόραση, δηλώνει ότι την ενοχλεί πολύ να λένε ότι δεν έχει καλές σχέσεις με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, ο οποίος αποφασίζει να υποχωρήσει για το καλό της εκπομπής και να μην πυροδοτήσει άλλο την ατμόσφαιρα. Η ομάδα του «Ραντεβού το Σ.Κ» πλέον δείχνει ότι προσπαθεί για το καλύτερο χωρίς εντάσεις αλλά με επαγγελματισμό και αρκετή.. υπομονή μέχρι να ολοκληρωθεί «αναίμακτα» η σεζόν.

«Η Ιωάννα Μαλέσκου μόνη της ρίχνει τον εαυτό της» σχολιάζει στη HuffPost άνθρωπος που έχει συνεργαστεί στενά μαζί της στο παρελθόν. «Ενώ έχει όλα τα προσόντα για μια τηλεοπτική καριέρα με διάρκεια, μοιάζει να μην αποδέχεται τον πραγματικό τηλεοπτικό της εαυτό, που σίγουρα είναι πιο ελκυστικός τηλεοπτικά. Ενώ μπορεί της κάνεις μία παρατήρηση και να δείξει ότι συμφωνεί, θα βγάλει “αντίδραση” σε ανύποπτο χρόνο και θα κάνει το δικό της».

Στην πραγματικότητα η περίπτωση της Ιωάννας Μαλέσκου αποτελεί ένα σπάνιο φαινόμενο. Και αυτό γιατί το εγχώριο τηλεοπτικό τοπίο την είχε όντως ανάγκη όταν εμφανίστηκε. Πολύ όμορφη- ειδικά όταν είναι πιο “φυσική”-, πολύ νέα, πολύ μορφωμένη και αρκετά λαμπερή ώστε μην την ξεχνάς.

Ίσως αν η ίδια προσπαθούσε να χαρεί περισσότερο αυτό που της συμβαίνει, χωρίς να νιώθει ότι σχεδόν όλοι είναι εναντίον της, αν εξωτερίκευε περισσότερο την τρυφερή πλευρά του χαρακτήρα της χωρίς να νιώθει υποχρεωμένη να δείξει ότι είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια εντυπωσιακή ξανθιά (το γνωρίζουμε ήδη), μία μέρα θα βρεθεί η επόμενη Ιωάννα που θα είναι πιο δεκτική και πρόθυμη να παίξει το παιχνίδι με τους κανόνες του μέχρι να αποκτήσει τη δύναμη να τους αλλάξει από μέσα. Όπως έκανε κάποτε η Μενεγάκη της Αθήνας.