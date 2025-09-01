Μια μικρή έκπληξη περίμενε το πρωί της Δευτέρας τους «Αταίριαστους» αλλά και τους τηλεθεατές του ΣΚΑΪ, αφού η Χριστίνα Σούζη εμφανίστηκε ζωντανά στην εκπομπή με νέο hair look προκαλώντας τα πειράγματα του Χρήστου Κούτρα και του Γιάννη Ντσούνο στην αγαπημένη τους μετεωρόλογο.

Ήδη από την έναρξη της εκπομπής, ο Χρήστος Κούτρας δημιούργησε «αναμονή κοινού» αφού παρομοίασε τη συνεργάτιδά του με τον διάσημο καλαθοσφαιριστήΤζούλιους Έρβινγκ και τον Μπομπ Μάρλεϊ. «Ξέρει να προκαλεί» συμπλήρωσε.

Advertisement

Advertisement

Λίγα λεπτά αργότερα η Χριστίνα Σούζη εμφανίστηκε με το νέο της κοντό κούρεμα έχοντας προτιμήσει να μην ισιώσει τα μαλλιά της όπως έκανε σχεδόν πάντα. «Είμαι έναν μήνα έτσι» αποκάλυψε. «Μόλις τελείωσα από εδώ, πήγα στο κομμωτήριο. « Ξέρεις πόσο με διευκόλυναν το καλοκαίρι; Δεν χτενιζόμουν» πρόσθεσε, συμπληρώνοντας: «Πάλι viral θα γίνουμε!».

«Είπα να αλλάξω λίγο, βαρέθηκα τόσα χρόνια» συνέχισε να λέει με τα πειράγματα των παρουσιαστών. «Έχει ξαναέρθει στη μόδα η περμανάντ, την κάνουν και άντρες» τους εξήγησε η Χριστίνα Σούζη χωρίς φυσικά να ενοχλείται καθόλου από όσα της έλεγε το επιτυχημένο πρωινό δίδυμο του ΣΚΑΪ. Δεν δίστασε μάλιστα να παραδεχτεί πως τη φετινή χρονιά έχει βάλει επτά ολόκληρα κιλά.

Το δύσκολο καλοκαίρι της Χριστίνας Σούζη

Στα τέλη Ιουνίου η Χριστίνα Σούζη είχε αποκαλύψει μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebookπως η μεγάλη πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει στο Θυμάρι Αττικής είχε κάψει ολοσχερώς το εξοχικό της σπίτι.