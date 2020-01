100 χρόνια Μοντιλιάνι: Ένας ανόητος καλλιτέχνης;

ASSOCIATED PRESS

Aπό τα αριστερά Amedeo Modigliani, Picasso, και ο γάλλος ποιητής Andre Salmon.

Ο θαυμασμός παραμένει και σήμερα.

H Ζαν Εμπιτέρν

«Θα ήθελα η ζωή μου να ήταν σαν πλουσιοπάροχο ποτάμι που κυλάει χαρμόσυνα πάνω στη γη» είχε πει ο Μοντιλιάνι. Οι μόνιμες μούσες του βέβαια ήταν συχνά αντικείμενα βίας. Μιας χάραξε το πρόσωπο με σπασμένο γυαλί και μια άλλη την πέταξε από το παράθυρο· όταν κλαμμένη και αιμόφυρτη, τη μετέφεραν μέσα, ο ζωγράφος αρκέστηκε να πει non mea culpa, δεν ήταν σφάλμα μου. Κι αν ο ίδιος έζησε μια ζωή στο κόκκινο, φαίνεται ότι η ζωγραφική του ήθελε να εκπέμπει αυτό που ονειρεύτηκε για τον ίδιο: πρόσωπα γαλήνια, σκιαγραφημένα με εκφραστική λιτότητα και μελαγχολική χάρη, που γέρνουν χαριτωμένα πάνω σε λαιμούς σαν μίσχους και που καταλήγουν να μοιάζουν μεταξύ τους σαν απόψεις από το ίδιο «ποτάμι».

