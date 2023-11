100 χρόνια ΝΙΚ. Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.

- Το πάρκο των κυκλοφορούντων οχημάτων της Nissan στην Ελλάδα είναι πολύ μεγάλο. Πόση βαρύτητα δίνετε στο after sales;

Πράγματι το πάρκο των αυτοκινήτων Nissan στην Ελλάδα είναι πολύ μεγάλο. Ενδεικτικά αναφέρω ότι αριθμεί 250.000 αυτοκίνητα από το 2000 έως σήμερα. Για εμάς, η σημασία του After Sales είναι θεμελιώδης. Δεν είμαστε απλά μια εμπορική εταιρεία που πουλάει αυτοκίνητα, αλλά μια εταιρεία παροχής υπηρεσιών. Η ικανοποίηση του πελάτη είναι βασικός πυλώνας της στρατηγικής και της φιλοσοφίας της εταιρείας μας και είναι άρρηκτα, πιστεύω, συνδεδεμένη με το όνομα της εταιρείας μας. Μέσα από το Δίκτυο των Εξουσιοδοτημένων Συνεργείων μας επενδύουμε ιδιαίτερα στο After Sales καθώς μέσα από τις κατάλληλες υπηρεσίες μετά την πώληση συμβάλλουμε θετικά στο brand image της Nissan στη χώρα μας, έχουμε ικανοποιημένους πελάτες και διαρκή επιτυχία. Σημειωτέον ότι πρόσφατα βραβευτήκαμε από τη Nissan Europe για την πολύ υψηλή μας επίδοση στην Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών στο After Sales.