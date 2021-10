10ο συνέδριο e-business and social media world: Ο απολογισμός

The Leaders’ Opinion – Growth is a process!

Η δεύτερη ενότητα εμβάθυνε περαιτέρω σε θέματα ανάπτυξης και κερδοφορίας με τον κ. Τίμο Χαϊκάλη,GeneralManager, ZackretSport να ξεκινά τη συζήτηση και τους κ. Φώτη Αντωνόπουλο, Γενικό Διευθυντή, ToFarmakeioMou.gr και Βασίλη Αλεξόπουλο, GeneralManager, ProteanTechnologies να προδιαγράφουν τη δυναμική και τις μελλοντικές προοπτικές ενός χώρου όπου η «αλλαγή» είναι η μόνη σταθερά. Και οι τρεις ομιλητές μοιράστηκαν με τους συνέδρους τις Στρατηγικές, τα εργαλεία, τις τάσεις και τα «μυστικά» του growth και του performance.

Η 3η ενότητα με τίτλο «TheBackbone & theEcosystem» ξεκίνησε με ομιλητή τον κ. Δημήτρη Θεοφάνους,ManagingDirector, eTURN ο οποίος μίλησε για την αξία της Επιχειρηματικής Υπομονής ή Ανοχής στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ο κ. Hugo Lebre, Sales Director, Sitecore International, αναφέρθηκεστηνανάγκηανάλυσηςτουπεριεχομένου, τηςεμπειρίαςκαιτουεμπορίουγιατηνπροσφοράσυναρπαστικώνψηφιακών εμπειριώνενώοκ. Κωστής Μπισκίνης,GroupAccountDirector / MediaHead – CommunicationFactory ανέφερε ότι η πανδημία «ενηλικίωσε» βίαια το ψηφιακό κανάλι πωλήσεων προσθέτοντας ότι προ πανδημίας το e-commerce ήταν το territory των e-businesses ενώ σήμερα το e-purchase είναι territory όλου του λιανεμπορίου. Την ενότητα έκλεισαν οι κ. Γιάννης

Ελπίδης, Managing Director, Darkpony (Shopify or WooCommerce?), Θοδωρής

Καυκής, Co-founder & COO, Mynext.io (Deliver like Amazon!), Νικόλας

Χατζηδάκης, Co Founder & CTO, AfterSalesPro! Οοποίοςαναφέρθηκεστηναυτόματηκαιμαζικήέκδοση Voucher, Ιωάννης

Κισκιπελής, Data Driven Marketer | Head of Digital @ONIT! (ONIT! TikTok ads for e-Commerce), Γεώργιος

Μαρκατάτος, CEO, Regate, ΠρόεδροςΣΕΚΕΕ (Leveraging the power of WordPress, WooCommerce and Regate Effective Mobile CRM, to achieve maximum Customer Experience), Δημήτρης

Λυκούρης, CEO, StoFerno.gr (Stoferno.gr: Transforming Courier for e-Commerce). Τέλος η κα Έλενα Σπυροπούλου, Δικηγόρος, DPO, Διαμεσολαβήτρια έδωσε πολύ εύστοχα και κατατοπιστικά ορισμένες κρίσιμες νομικές διαστάσεις του Ηλεκτρονικού Εμπορίου.

Δουλειές υπάρχουν, πάσχουμε στο upskilling

Με δεδομένο ότι η στελέχωση με εξειδικευμένους συνεργάτες αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του χώρου, η ενότητα CareersandRecruiting, έβαλε στο τραπέζι μια κρίσιμη διάσταση: Ο κ. Θεόφιλος Βασιλειάδης, FounderandCEOSocital & Kariera.GR έκανε λόγο για ανάγκη διαρκούς upskilling τονίζοντας ότι «συχνά τα στελέχη της αγοράς πρέπει να ξεμάθουν ό,τι έμαθαν για να προσθέσουν νέες γνώσεις». Οι κ. Δημήτρης Μανιάτης, CEOUpstream και Φάνης Ρήγας,FounderAccelerateGrowth, αναφέρθηκαν στις δεξαμενές αλίευσης στελεχών, στο επίπεδο εκπαίδευσης και εμπειρίας και στις αμοιβές και τις βέλτιστες πρακτικές των επιχειρήσεων

Ιστορίες επιτυχίας και workshop

Η 4η ενότητα ήταν αφιερωμένη σε πετυχημένα CaseStudies των:

Αθανάσιου

Καμέα , CEO and Founder, PlusHost.Gr: PERSONALIZATION: Το reasons why του success story της NOBACCO

Γιάννη Στεργίου , CEO, Δίαυλος Μεταφορική: The transport (r)evolution!

Κωνσταντίνου

Ουζούνη , Founder & CEO, LiveOn: Enabling Digital Communication & Events through the LiveOn platform

Φώτη Ε. Ζαμπνάρη,HeadofDevelopment, YouNet: Ο τουρισμός στο δρόμο του ψηφιακού μετασχηματισμού

Στην παράλληλη ενότητα των workshop ξεχώρισε η παρουσίαση του Μανώλη Λαμπόβα, CEO & Co-Founder, Repath με τίτλο «WhyyourbusinessneedsaCRMmorethanever».

Τα SocialMedia σε απόλυτα επαγγελματική βάση

Η 2 ημέρα του συνεδρίου ήταν αφιερωμένη στις τάσεις και τα νέα εργαλεία των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης. Τις εργασίες του συνεδρίου άνοιξε η κ. Ειρήνη Νόστη, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Smart Press η οποία έδωσε τον λόγο στον Σέργιο Δημητριάδη, Καθηγητή και πρόεδρο του τμήματος Marketing και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που εξαιρετικά εύστοχα και συνοπτικά περιέγραψε με ακαδημαϊκό πρόσημο τη νέα εικόνα.

Στην 1η ενότητα –Digital & SocialMediaAdvertising: Που είναι το ROAS; διαπιστώθηκε ότι καθώς οι επιχειρήσεις αγωνίζονται να ανακτήσουν τις χαμένες πωλήσεις μετά την πανδημία, τα brands στρέφονται όλο και περισσότερο στα SocialMedia προκειμένου να ανταποκριθούν σε δύο εξίσου επείγουσες και σημαντικές επιταγές: Αφενός να επιτευχθεί το πολυπόθητο ROAS (returnonadvertisingspend) και αφετέρου προκειμένου να χτίσουν καινοτόμες ψηφιακές εμπειρίες που κερδίζουν μακροπρόθεσμη αφοσίωση (engagement).

Στο «οπλοστάσιο» της στρατηγικής των brands, δεσπόζουν το PremiumDisplayadvertising, το ProgrammaticDisplayadvertising, φυσικά οι Facebook & Instagramads και εννοείται το Googlesearchads και το Conversionrateoptimization. Για όλα αυτά μίλησαν οι Χρύσα Φακή, e-BusinessStrategist, GenerationY (MaximizeyourROASwithAI), Γεωργία Ζαχαράκη,DigitalStrategy & InnovationDirector, TempoOMD (PremiumDisplayAdvertising, ProgrammaticandNativeAds), Γαληνός Γιαγλής, HeadofAdOps, OCM (ProgrammaticDisplay Αdvertising), Γιώργος Αραπογιάννης,ManagingDirector, HumanMinds (Διαφήμιση στα SocialMedia – 3 Συχνές Παρανοήσεις), Σταυρούλα Κόγκα, PerformanceMarketingManager, SemWizard (Πώς το offline conversion tracking μπορεί να συμβάλλει στην αποτελεσματική βελτιστοποίηση του ROAS στα Google Ads), Βασίλης Πολύζος, Co-Founder & ManagingDirector, THEVSCOPE (Conversionrateoptimization) και Τίνα Μιχαηλίδου, Founder, GR8 Communication (Τα μυστικά του SocialMediaContent).

AdaptorDie;

Επιβεβαιώνοντας τον Δαρβίνο, οι έξυπνες – και όχι πάντα οι ισχυρότερες μάρκες – προσαρμόστηκαν στη συνθήκη Covid-19 και στη συνέχεια κέρδισαν με δημιουργικούς, πρωτότυπους τρόπους προσαρμογής και στρατηγικές marketing για να σπάσουν τον τοίχο της αδιαφορίας μιας γενιάς που «ανθίζει» στα Social Media.

Έτσι, προσέγγισαν με ιδιαίτερο τρόπο μιλώντας στη γλώσσα τους και κυρίως στους ψηφιακούς τόπους συνάντησής τους, εκεί που «ζουν» και «επικοινωνούν», τις δύσκολες γενιές (Generation Z & Υ καθώς και τη γενιά μετά Covid).

Η δύναμη των stories αναδεικνύεται κυρίαρχη, ενώ νέα tools μπαίνουν στην πρώτη γραμμή της μάχης, όπως το audio και τα podcasts.

Στο παιχνίδι του Social Media Marketing, υπάρχει μια σκληρή αλήθεια: Τα λάθη κοστίζουν αρκετά και όποιος χάσει, χάθηκε! Στη 2ηενότητα – Social Media Marketing: Adapt or Die!οκ. Παναγιώτης

Καζάνης, Managing Director & Design Thinker, BaaS | Digital αναφέρθηκεστις B2B Digital Campaigns ενώακολούθησανοικ. Νίκος

Ξυδάς, Founder, Humble Digital Agency (Learnings after spending 7.000.000€ on SoMe Ads), Κατερίνα

Δημητρακοπούλου, Managing Director, Social Mellon (The power of stories on social media), Έθελ

Αγγελάτου, LinkedIn Trainer | Corporate & Employer Branding Coach (Rise of Social Sell[in]g during Covid-19) καιΑντώνης

Λίνας, Digital Services Product Marketing Manager, ΟΤΕ Group (Cosmote Digital Marketing4U)

Νέες ιδέες, καινοτομίες και ευφάνταστες στρατηγικές δεσπόζουν στο νέο τοπίο που διαμορφώνεται παγιώνοντας στην καθημερινότητα κυρίαρχες τάσεις από το μέλλον.

Εδραιώνεται η δυναμική του Content marketing strategy και του Growth marketing strategy, το Influencer marketing strategy ωριμάζει, το Reputation monitoring γίνεται όλο και πιο επαγγελματικό, όπως άλλωστε και το Affiliate marketing και SEO copywriting.

Last but not least, η πιο πρόσφατη τάση, το Mobile marketing η εφαρμογή του οποίου γενικεύεται καθολικά, με εξαιρετικά κατά κανόνα αποτελέσματα!

Γιαόλααυτάμίλησανστην 3ηενότητα – Innovative Digital Marketing StrategiesοιΠάνος

Αλεφραγκής, Head of Digital & 360 The Newtons Laboratory (Why Nobody Cares About Your Content), Αλέξανδρος

Καράμπελας, Digital Growth Strategist & Consultant – CEO of GrowthOwls (Growth Marketing Strategy), Λίνα

Στούμπου, CCO Chief Creative Officer, Susurrus (Influencer marketing: From old school PR to the digital ERA), Παναγιώτης

Τσαντίλας, Founder & CEO, Palo Services (WEB and Social Intelligence μεΤεχνητήΝοημοσύνη), Σουζάνα

Θεοδωρίδου, Lead SEO Strategist & Co-Founder, SEO Copywriting Agency (SEO Copyrwriting: Μύθοικαιαλήθειες), Νικολέτα

Γωνιανάκη, Head of SMEs, Apifon (Mobile Marketing), Θωμάς

Σλάμαρης,Εκπαιδευτήςπωλήσεωνκαι CRM strategist, I WANT 2 HELP! (Innovative Digital Marketing Strategies – Εργαλείακαικόστοςγιαεπιτυχημένο Digital Marketing τηςμικρομεσαίαςεπιχείρησης) καιΣτέφανος

Σκλαβενίτης, Founder, Flipside Digital Marketing (Nostalgia sells).

Successstories

Στην κορύφωση του συνεδρίου οι κ. Αποστόλης Αϊβαλής, Head of Curriculum, Knowcrunch και Τάσος Βελιάδης, ChiefStrategist, Socialab αφηγήθηκαν τις δικές τους Ιστορίες επιτυχίας που έγραψαν από κοινού τα Brands, οι εταιρείες και οι social media strategists τους. Ο πρώτος μίλησε για την επιτυχημένη καμπάνια ενός σεμιναρίου της Knowcrunch που απέδωσε το καταπληκτικό 51 ROAS (Black Friday case study! AnamazingR.O.A.S: 51) ενώ ο δεύτερος μίλησε για την εκστρατεία της Durex στα socialmedia με τον ευφάνταστο τίτλο (Let’stalkaboutsex).

