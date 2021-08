3 + 1 λόγοι για να σπουδάσεις Ψυχολογία

Tο Κολλέγιο Πανεπιστημιακών Σπουδών City Unity College προσφέρει 5 Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών με εξειδίκευση σε ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων, όπως στην Ψυχολογία της Υγείας (αναγνωρισμένο από το Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων), στην Αθλητική Ψυχολογία (MSc in Sports Psychology), στη Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία (MSc in Cognitive Behavioral Therapy), στην Συστημική Ψυχοθεραπεία (MSc in Systemic Psychotherapy) και στην Συνθετική Ψυχοθεραπεία (MSc in Integrative Psychotherapy).