3 συμπληρώματα με ελληνική σφραγίδα για λιγότερο άγχος, περισσότερη ενέργεια & δυνατό ανοσοποιητικό

Για τις δύσκολες περιόδους που αισθανόμαστε έντονο άγχος και στρες, όπως κατά τη διάρκεια απαιτητικών εργασιακών ημερών ή εξεταστικών στο πανεπιστήμιο, το συμπλήρωμα διατροφής Live Better από Physis Laboratory μπορεί να προσφέρει την απαραίτητη ενίσχυση. Περιέχει βιταμίνες του συμπλέγματος Β, ινοσιτόλη, χολίνη και PABA, που συμβάλλουν στην ενίσχυση της υγείας και ευεξίας. Οι βιταμίνες Β μειώνουν την κούραση και την κόπωση, βοηθώντας στη φυσιολογική λειτουργία του νευρικού συστήματος και στον μεταβολισμό για παραγωγή ενέργειας.

Όμως, το Live Better έχει διττό χαρακτήρα, καθώς μπορεί να συμβάλλει και στη διατήρηση υγιούς δέρματος και μαλλιών, κάνοντάς το ιδανικό για όσους αναζητούν όχι μόνο εσωτερική, αλλά και εξωτερική ευεξία. Αν νιώθετε ότι χρειάζεστε περισσότερη ενέργεια για να ανταπεξέλθετε στις καθημερινές σας υποχρεώσεις, ή αν θέλετε να βελτιώσετε την εμφάνιση του δέρματος και των μαλλιών σας, το Live Better είναι η ιδανική επιλογή.

Ανακαλύψτε το συμπλήρωμα Live Better κάνοντας click εδώ !

Το συμπλήρωμα Be Vivid από Physis Laboratory περιέχει φυσική βιταμίνη C από τον καρπό ατσερόλα, η οποία είναι 100% απορροφήσιμη από τον οργανισμό, σε αντίθεση με τις εργαστηριακές συνθέσεις. Ο καρπός ατσερόλας περιέχει 100 φορές περισσότερη βιταμίνη C από τα πορτοκάλια, ενισχύοντας το ανοσοποιητικό σύστημα και βοηθώντας στην πρόληψη κρυολογημάτων.