3ο This is Athens – City Festival του Δήμου Αθηναίων: Πάρτυ, συναυλίες και χορός λίγο πριν από το φετινό μεγάλο «φινάλε»

Με μία σειρά από εντυπωσιακές εκδηλώσεις, όπως τα πάρτυ στην ταράτσα του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) και στο πάρκινγκ του Λυκαβηττού, αλλά και η χορευτική εκδήλωση με τα μέλη της Κρατικής Σχολής Χορού -για πρώτη φορά- στην Ομόνοια και στα σκαλιά του Αρχαιολογικού Μουσείου, το 3 This is Athens – City Festival του Δήμου Αθηναίων , το μεγαλύτερο ανοιξιάτικο Φεστιβάλ της Αθήνας, φτάνει στο τέλος του, μετρώντας για έναν μήνα περισσότερες από 300 εκδηλώσεις σε ολόκληρη την πόλη.

Το 3ο This is Athens – City Festival το οποίο υλοποιείται από την Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων (ΕΑΤΑ) ταξιδεύει από την 1η Μαΐου σε όλη την Αθήνα, προσφέροντας θέαμα και ψυχαγωγία σε χιλιάδες κατοίκους και επισκέπτες της πόλης.

Μία υπέροχη μουσική βραδιά στην ταράτσα του ΕΜΣΤ και τη βεράντα του εστιατορίου του μουσείου NYN EST, με την εκπληκτική θέα της πόλης και τις μουσικές των παραγωγών του Voice Radio, Γιώργου Μουχταρίδη, Ραφαέλλας Ράλλη και Dj Snatch, διοργανώνει το This is Athens – City Festival. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν την ίδια μέρα στις εκθέσεις του ΕΜΣΤ, από τις 11:00 έως τις 23:00. – Δωρεάν είσοδος

Την τελευταία ημέρα της Άνοιξης, το This Is Athens – City Festival και ο Pride 98.6, διοργανώνουν ένα street party με τo στούντιο του Pride 98.6 να μεταφέρεται στην καρδιά της Αθήνας, στην οδό Ερμού. Μέσα από το open van studio, o Dj Γιάννης Καστανάκης θα εκπέμπει live από τις 18:00, ενώ στις 20:00 θα αρχίσει το πάρτι, με DJ sets και μία ζωντανή συναυλία από τον Leon of Athens και την μπάντα του. Μέσα από αυτή τη μουσική γιορτή, οι φωνές ενώνονται για να μεταδώσουν ξεκάθαρα το μήνυμα της αποδοχής, της συμπερίληψης και της ισότητας. – Δωρεάν συμμετοχή

Το μεγάλο closing event του This is Athens – City Festival θα «γραφτεί» και φέτος στον Λυκαβηττό. Οι μεγαλύτεροι promoters της Αθήνας, λαμβάνοντας τη σκυτάλη από τους Street Outdoors, ενώνουν για πρώτη φορά τις δυνάμεις τους και δημιουργούν μια από τις κορυφαίες στιγμές του This is Athens – City Festival 2024, μετατρέποντας το αγαπημένο «μπαλκόνι» της Αθήνας σε μία απέραντη χορευτική πίστα.