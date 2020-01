Το iPad είναι, δικαιολογημένα, ένα από τα πιο δημοφιλή προϊόντα της Apple με ισχύ, design και δυνατότητες που το καθιστούν μοναδικό στην κατηγορία του.

Με αφορμή, λοιπόν, τις εκπτώσεις που δίνουν τη δυνατότητα απόκτησής του από 379€, παρακάτω θα δείτε τους λόγους για τους οποίους το iPad είναι σταθερά στη wishlist μικρών και μεγάλων.

Δύναμη και φορητότητα σε μία εκπληκτική συσκευή

Το iPad διαθέτει πανίσχυρους επεξεργαστές και ενσωματώνει το προηγμένο λειτουργικό iPadOS, που έχουν σχεδιαστεί από την Apple και το καθιστούν αρκετά ισχυρό, ώστε να διαχειρίζεται άψογα τις εφαρμογές που χρησιμοποιείτε καθημερινά. Ακόμα και επαγγελματικά apps, όπως το Adobe Photoshop CC.

Ισχύς που σε ακολουθεί παντού

Το iPad προσφέρει μία μοναδική και προσωπική εμπειρία. Είναι πιο ισχυρό από τους περισσότερους φορητούς υπολογιστές της αγοράς, ενώ παράλληλα επιτρέπει να το έχετε παντού και πάντα μαζί σας, καλύπτοντας τις απαιτήσεις του σύγχρονου τρόπου ζωής. Συγκεκριμένα, είναι εξαιρετικά λεπτό και ελαφρύ, προσφέρει 10 ώρες διάρκειας λειτουργίας της μπαταρίας και μπορείτε να εκτυπώσετε, να προβάλετε και να στείλετε αρχεία ασύρματα on the go.

Δημιουργία χωρίς όρια

Με το iPad έχετε ό,τι χρειάζεστε, όταν το χρειάζεστε. Συνδέεται με οποιοδήποτε bluetooth πληκτρολόγιο, ώστε να μπορείτε να το αξιοποιήσετε πλήρως σαν υπολογιστή, ενώ ταυτόχρονα το Apple Pencil και το Smart Keyboard της Apple, προσφέρουν μία εντυπωσιακά γρήγορη απόκριση και “φυσική¨ εμπειρία χρήσης. Το iPad, με αυτόν τον τρόπο, είναι ταυτόχρονα καμβάς, μπλοκ σημειώσεων, scanner, η ιδανική συσκευή για επαυξημένη πραγματικότητα και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε… χωρίς όρια.

Θα βρείτε εφαρμογές για ό,τι χρειάζεστε

Το iPad, όμως, μπορεί να μετατραπεί σε σχεδόν οτιδήποτε μπορεί να χρειαστείτε, χάρη και στις ειδικά σχεδιασμένες εφαρμογές, που εκμεταλλεύονται τα hardware χαρακτηριστικά του, όπως η εντυπωσιακή Retina οθόνη, ο επεξεργαστής και οι κάμερές του. Κατά αυτόν τον τρόπο τα apps του iPad προσφέρουν κάτι εντελώς διαφορετικό από τις εφαρμογές που έχει το smartphone σας, ενώ υπάρχουν πάνω από ένα εκατομμύριο εφαρμογές, που έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για αυτό.

Family Sharing

Αν είστε γονιός, με τη λειτουργία Screen Time έχετε τη δυνατότητα να ελέγξετε το που περιηγείται το παιδί, να προσθέσετε όριο χρήσης σε εφαρμογές και να επιλέξετε ποιες ώρες της ημέρας θα κάνει χρήση του iPad. Επιπλέον, με την υπηρεσία οικογενειακής κοινής χρήσης, έως και έξι μέλη μίας οικογένειας μπορούν εύκολα να μοιράζονται μεταξύ τους τις αγορές από το Apple Books και το App Store, καθώς και μια οικογενειακή συνδρομή Apple Music και Apple TV+ ή ένα πρόγραμμα χώρου αποθήκευσης iCloud. Τέλος, μπορείτε να μοιράζεστε πλέον ένα άλμπουμ φωτογραφιών, ένα ημερολόγιο και υπομνήσεις, ενώ οποιοδήποτε μέλος της οικογένειάς μπορεί να βοηθήσει στην εύρεση της συσκευής, που έχει χάσει ένα άλλο μέλος.

Η προσφορά ισχύει από 16/1 έως 26/1 και μπορείτε να την αναζητήσετε στα παρακάτω καταστήματα Εξουσιοδοτημένων μεταπωλητών προϊόντων Apple στην Ελλάδα: Document , iStorm, iSystem, Κωτσόβολος, Media Markt, Πλαίσιο, Public, και You.gr.