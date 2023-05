64ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Ανοιξαν οι καταθέσεις για την Αγορά

Agora - Crossroads Co-production Forum Presentations 64ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Με νέες δράσεις και συνεργασίες η Αγορά, το αναπτυξιακό κομμάτι του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, ανοίγει τις καταθέσεις της για την 64η διοργάνωση (2-12 Νοεμβρίου 2023). Οι υπεύθυνοι της διοργάνωση; περιμένουν τις ταινίες και τα πρότζεκτ των όσων θέλουν να τα υποβάλλουν στα τμήματα Agora Film Market, Crossroads Co-production Forum, Agora Works in Progress. Παράλληλα, συνεχίζονται οι δράσεις Agora Series, Thessaloniki Locarno Industry Academy, Agora Short Film Lab, Meet the Future και Agora Talks.

Η Αγορά αναδεικνύει τον κινηματογράφο της ευρύτερης γεωγραφικής μας περιοχής, ιδιαίτερα των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου. Οι χώρες στις οποίες επικεντρώνεται η Αγορά και που έχουν δυνατότητα να καταθέσουν προτάσεις και ταινίες είναι οι εξής: Αίγυπτος, Αλβανία, Αλγερία, Αρμενία, Βοσνία & Ερζεγοβίνη, Β. Μακεδονία, Βουλγαρία, Γαλλία, Γεωργία, Ελλάδα, Ιορδανία, Ισπανία, Ισραήλ, Ιταλία, Κόσοβο*, Κροατία, Κύπρος, Λίβανος, Λιβύη, Μάλτα, Μαρόκο, Μαυροβούνιο, Μολδαβία, Ουγγαρία, Ουκρανία, Παλαιστίνη, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Συρία, Τουρκία, Τσεχία, Τυνησία. Η Αγορά του Φεστιβάλ, με την υποστήριξη του ευρωπαϊκού προγράμματος Creative Europe Media, καλεί τους δημιουργούς να καταθέσουν τα κινηματογραφικά σχέδια και τις ταινίες τους.

Διαφήμιση

Αναλυτικά τα τμήματα της Αγοράς και οι τελικές ημερομηνίες καταθέσεων:

19ο Φόρουμ Συμπαραγωγών Crossroads

5-9 Νοεμβρίου 2023

Ημερομηνία τελικών καταθέσεων: 3 Ιουλίου 2023

Στόχος του Crossroads Co-production Forum είναι να υποστηρίξει τους παραγωγούς ταινιών μυθοπλασίας μεγάλου μήκους που συνδέονται με περιοχές της Μεσογείου, της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης. Οι ταινίες πρέπει να είναι παραγωγές ή συμπαραγωγές από χώρες αυτών των γεωγραφικών περιοχών ή ταινίες των οποίων συγκεκριμένα στοιχεία της ιστορίας τους συνδέονται με αυτές τις περιοχές. Οι παραγωγοί των επιλεγμένων κινηματογραφικών σχεδίων σε ανάπτυξη θα έχουν την δυνατότητα να παρουσιάσουν και να συζητήσουν τα σχέδιά τους με παραγωγούς, διανομείς, εκπροσώπους εταιρειών πωλήσεων (sales agents) και κορυφαίους ειδικούς από τομείς της παραγωγής.

Στις προηγούμενες εκδόσεις του, το Crossroads Co-production Forum συμπεριέλαβε κινηματογραφικά σχέδια όπως τα επιλεγμένα για το Φεστιβάλ Καννών 2023 Inshallah a Boy του Amjad Al Rasheed (Semaine de la Critique 2023), Blackbird Blackbird Blackberry της Elene Naveriani (Quinzaine des Cinéastes 2023), The Sea and its Waves - των Liana & Renaud (ACID Cannes 2023), τα προσφάτως βραβευμένα 20.000 Species of Bees - της Estibaliz Urresola Solaguren (Berlin FF- Competition 2023 - Silver Berlin Bear/ Best Leading Performance), Nightsiren - Σλοβακία, Τσεχία (Locarno FF – Cineasti del Presente 2022 - Golden Leopard),Ghosts της Αzra Deniz Okyay (μεγάλο βραβείο στο φεστιβάλ Βενετίας Critics’ Week 2020) και 200 Meters του Ameen Nayfeh (Βραβείο κοινού Venice Days 2020), όπως επίσης και τα βραβευμένα Οι Ατίθασες της Deniz Gamze Ergüven, September της Πέννυ Παναγιωτοπούλου, Ακίνητο Ποτάμι του Άγγελου Φραντζή, When I Saw You της Annemarie Jacir, As I Open my Eyes της Layla Bouzid, Park της Σοφίας Εξάρχου, The Cakemaker του Ofir Raul Graizer, Το μυστικό συστατικό του Gjorce Stavreski.

Τα βραβεία του Φόρουμ Συμπαραγωγών Crossroads είναι:

Το μεγάλο βραβείο post-production (εικόνα και ήχο) από την εταιρία Δύο Τριανταπέντε (2|35).

Το βραβείο Onassis Film Award 10.000 ευρώ σε Ελληνική ταινία που συμμετέχει στην Αγορά (είτε στο Crossroads Co-production Forum, είτε στο Works in Progress)

Το βραβείο ανάπτυξης σεναρίου 8.000 ευρώ από το CNC (Centre National du Cinema et de l’ image animee).

To χρηματικό βραβείο Finos Film, 3.000 ευρώ σε ελληνικό πρότζεκτ.

Το βραβείο Producer’s Network του Φεστιβάλ των Καννών, το οποίο χορηγεί διαπίστευση στον βραβευμένο παραγωγό, προκειμένου να συμμετάσχει στο προσεχές Producer’s Network.

Το Sofia Meetings του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σόφιας επιλέγει ένα κινηματογραφικό σχέδιο που θα παρουσιαστεί στην προσεχή διοργάνωσή του, τον Μάρτιο.

Το Mediterranean Film Institute Script 2 Film Workshops χορηγεί μια υποτροφία σε ένα κινηματογραφικό σχέδιο.

H γαλλική συμβουλευτική εταιρεία Initiative Film, προσφέρει τις υπηρεσίες της σε ένα κινηματογραφικό σχέδιο.

Το βραβείο THESSALONIKI EAVE Marketing Workshop Scholarship για το οποίο θα επιλεχθεί ένας παραγωγός για το εργαστήρι Marketing της επόμενης χρονιάς.

Διαφήμιση

Agora works in progress

5-9 Νοεμβρίου 2023

Ημερομηνία τελικών καταθέσεων: 11 Σεπτεμβρίου 2023

Το τμήμα Agora Works in Progress της Αγοράς του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης φιλοξενεί προβολές, οι οποίες αφορούν αποκλειστικά τους διαπιστευμένους της Αγοράς και παρουσιάζονται στους παραγωγούς, εκπροσώπους πωλήσεων (sales agents), διανομείς και εκπροσώπους φεστιβάλ που θα συμμετέχουν στην 64η διοργάνωση. Με αυτό τον τρόπο, οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες έχουν τη δυνατότητα να είναι οι πρώτοι που θα ανακαλύψουν ταινίες μεγάλου μήκους από τη Μεσόγειο, την Κεντρική Ευρώπη και τα Βαλκάνια, σε ένα στάδιο αμέσως πριν την ολοκλήρωση τους.

Ανάμεσα στις ταινίες που έχουν συμμετάσχει στο παρελθόν στο Works in Progress της Αγοράς περιλαμβάνονται και οι εξής: The Sea and its Waves - των Liana & Renaud (ACID Cannes 2023) Ησυχία 6-9 του Χρήστου Πασσαλή (Διεθνές Διαγωνιστικό Karlovy Vary IFF 2022), Have you Seen this Woman? των Dušan Zorić, Matija Gluščević (Venice FF - International Film Critics’ Week), How Is Katia? της Christina Tynkevych (Locarno FF - Cineasti del Presente 2022 - Special Jury Prize, Best Actress) Η Πόλη και η Πόλη των Σύλλα Τζουμέρκα και Χρήστου Πασσαλή (Διαγωνιστικό τμήμα Berlinale Encounters 2022) Σελήνη, 66 Ερωτήσεις της Ζακλίν Λέντζου (Διαγωνιστικό τμήμα Berlinale Encounters 2021), Rock Bottom Riser του Fern Silva (Special Mention -Berlinale Encounters 2021), SWEAT του Magnus von Horn (Cannes2020 Label), Last Day of Spring της Isabel Lamberti (L’ACID Cannes 2020 Label), Papicha της Mounia Meddour (Ένα Κάποιο Βλέμμα 2019 Φεστιβάλ Καννών).

Agora Talks VERVERIDIS NICK

Διαφήμιση

Τα βραβεία του Agora Works in Progress:

Authorwave Post-production Award

Creative Image Post Services

MuSou Music Group Award

Υπηρεσίες ήχου/μουσικής

119 Marvila Studios Award

Υπηρεσίες μίξης ήχου

Onassis Film Award 10.000 ευρώ σε Ελληνική ταινία που συμμετέχει στην Αγορά (είτε στο Crossroads Co-production Forum, είτε στο Works in Progress)

ΕΡΤ Agora Works in Progress

Βραβείο των 2.000 ευρώ σε ελληνική ταινία

Agora Film Market

3 Νοεμβρίου - 31 Δεκεμβρίου 2023

Οι αιτήσεις θα είναι διαθέσιμες 26 Ιουνίου 2023

Ημερομηνία τελικών καταθέσεων: 16 Οκτωβρίου 2023

Το Agora Film Market προωθεί την πλειοψηφία των ταινιών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, αλλά και ταινίες από τις χώρες στις οποίες επικεντρώνεται η Αγορά και δεν συμμετέχουν στο επίσημο πρόγραμμα του Φεστιβάλ. Με αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα σε μεγαλύτερο αριθμό ταινιών να βρουν το δρόμο προς άλλα φεστιβάλ και εταιρείες διανομής. Επίσης παρουσιάζεται μια επιλογή από ελληνικές ταινίες παραγωγής των δύο τελευταίων ετών. Στόχος της Αγοράς είναι να φέρει σε επαφή τους επαγγελματίες με τους σκηνοθέτες και παραγωγούς για νέες και μελλοντικές συνεργασίες.

Agora Series

H νέα ενότητα της Αγοράς του Φεστιβάλ, Agora Series επιστρέφει φέτος με ένα διευρυμένο πρόγραμμα δύο ημερών σε ένα χώρο αφιερωμένο στις σειρές, το Σάββατο 4 και την Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2023. Η πρωτοβουλία αυτή του Φεστιβάλ, που εγκαινιάστηκε πέρυσι με επιτυχία, στοχεύει να αποτελέσει γέφυρα μεταξύ της κινηματογραφικής παραγωγής και της δημιουργίας σειρών για την τηλεόραση και τις άλλες πλατφόρμες, ενώ επικεντρώνεται στη δημιουργική διαδικασία της συγγραφής σεναρίου ειδικά για τις σειρές.

Με καλεσμένους εξειδικευμένους επαγγελματίες της οπτικοακουστικής παραγωγής από την Ελλάδα και το εξωτερικό, προσκαλεί τους επαγγελματίες του οπτικοακουστικού τομέα από την Ελλάδα, τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο να παρακολουθήσουν μια σειρά από εκδηλώσεις όπως masterclasses, ανοιχτές συζητήσεις και παρουσιάσεις περιπτώσεων δίνοντας παράλληλα την ευκαιρία δικτύωσης και δημιουργίας νέων ευκαιριών για τους δημιουργούς σειρών. Παράλληλα, συνεχίζει να αναπτύσσει νέες συνεργασίες με εγχώριους και διεθνείς φορείς που εξειδικεύονται στην παραγωγή και προώθηση περιεχομένου αλλά και την επαγγελματική εκπαίδευση στον τομέα της ανάπτυξης περιεχομένου για την τηλεόραση και τις πλατφόρμες.

Thessaloniki Locarno Industry Academy

4-9 Νοεμβρίου

Οι αιτήσεις θα ανοίξουν σύντομα

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης μαζί με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λοκάρνο συνδιοργανώνουν το Thessaloniki Locarno Industry Academy. Η Ακαδημία λειτουργεί ήδη επιτυχώς στην Ελβετία, την Λατινική Αμερική, τη Νέα Υόρκη, το Λίβανο, τη Νότια Αφρική, και τη Νότια Ασία. Είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έχει σκοπό να βοηθήσει τους νέους επαγγελματίες του κινηματογραφικού χώρου και new media που ειδικεύονται στην προώθηση και διανομή ταινιών για να επεκτείνουν την εμπειρία τους και το επαγγελματικό τους δίκτυο στα πεδία των διεθνών πωλήσεων, μάρκετινγκ, διανομή και προγραμματισμό ταινιών.

Διαφήμιση

Agora Short Film Lab

5-9 Νοεμβρίου

Το Agora Short Film Lab για ταινίες μικρού μήκους αποτελεί μια πρωτοβουλία του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας και το Clermont-Ferrand International Short Film Festival. Στο νεοσύστατο εργαστήριο της Αγοράς συμμετέχουν οι σκηνοθέτες που κέρδισαν τα σημαντικότερα βραβεία στο Εθνικό Διαγωνιστικό του 46ου Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας (Χρυσός Διόνυσος Καλύτερης Ταινίας, Βραβείο Σκηνοθεσίας, Βραβείο Σεναρίου), καθώς και οι τρεις σκηνοθέτες που απέσπασαν τα σημαντικότερα βραβεία στο φετινό φεστιβάλ του Κλερμόν-Φεράν (Μέγα Βραβείο στο Διεθνές Διαγωνιστικό, Μέγα Βραβείο στο Lab Competition και Μέγα Βραβείο στο Εθνικό Διαγωνιστικό).

Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με κορυφαίους επαγγελματίες του χώρου, λαμβάνοντας ανεκτίμητες πρακτικές συμβουλές για τα επόμενα βήματά τους στον χώρο και ειδικότερα για το πέρασμα στον κόσμο των ταινιών μεγάλου μήκους.

Meet the future

Η επιτυχημένη πρωτοβουλία του Φεστιβάλ έχει ως στόχο να αναδεικνύει κάθε χρόνο έναν διαφορετικό κλάδο των επαγγελματιών του ελληνικού κινηματογράφου, προωθώντας τη δουλειά τους και παρέχοντας πολύτιμα εφόδια για την προβολή και δικτύωσή τους στο διεθνές κινηματογραφικό στερέωμα. Στις προηγούμενες διοργανώσεις το Meet the Future έκανε focus στη δουλειά ανερχόμενων σκηνοθετών, διευθυντών φωτογραφίας, μοντέρ και νέων ηθοποιών. Σύντομα θα ανακοινωθούν οι επαγγελματίες που θα συμμετάσχουν στο φετινό Meet the Future.

Agora Talks