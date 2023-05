7 βραβεύσεις για τα METRO Cash & Carry στα Loyalty Awards 2023

Gold βραβείο στην κατηγορία «Best B2B Initiative» για το πρόγραμμα επαγγελματικής καθοδήγησης HO.RE.CA. «Πετυχαίνουμε Μαζί με τα METRO Cash & Carry».

Gold βραβείο στην κατηγορία «Best in E-commerce» για το eshop METRO Cash & Carry την πιο ολοκληρωμένη e-εμπειρία για κάθε επαγγελματία.

Gold βραβείο στην κατηγορία «Best in Omnichannel» για το eshop METRO Cash & Carry και την 360 εμπειρία για κάθε επαγγελματία.

Silver βραβείο στην κατηγορία «Best Use of Gamification» για το «Focus Bonus», το πρόγραμμα που γίνεται παιχνίδι στα μάτια του πελάτη.

Silver βραβείο στην κατηγορία «Best Use of CRM» για το eshop METRO Cash & Carry, ο πελάτης στο επίκεντρο της πιστότητας και του performance.

Bronze βραβείο στην κατηγορία «Best Use of Social Media» για το «Πετυχαίνουμε Μαζί», το πρόγραμμα επαγγελματικής καθοδήγησης που γίνεται on demand.