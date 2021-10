9 βραβεία για τη Lidl Ελλάς στα HR Awards 2021

Η Lidl Ελλάς βραβεύτηκε για 6 η συνεχόμενη χρονιά στα HR Awards , τον θεσμό που αναδεικνύει και επιβραβεύει πρωτοβουλίες και καινοτόμες πρακτικές στον κλάδο του Ανθρώπινου Δυναμικού, αποσπώντας συνολικά 9 βραβεία , ενώ για 2η συνεχόμενη χρονιά απέσπασε βραβείο στην κατηγορία «HR Team of the Year» .

- Gold βραβείο στην κατηγορία «Best Internal Use of Academies» για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Κουλτούρας Ηγεσίας «Empowering Leadership» που έχει στόχο να δώσει όλα τα απαραίτητα εφόδια σε νέους και νέες managers να αναλάβουν τον νέο τους ρόλο.

- Gold βραβείο στην κατηγορία «Most Innovative Use of HR Technology During the Pandemic» για την υλοποίηση του διαδραστικού ψηφιακού παιχνιδιού «Leaders’ Simulation Game» στο πλαίσιο της ανάπτυξης των Area Managers των καταστημάτων της.